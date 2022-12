Több egri önkormányzati ingatlant bérlő vállalkozó fordult segítségért Mirkóczki Ádám polgármesterhez, hogy a kialakult egyre komolyabb és súlyosbodó válságra való tekintettel, a Senátor-Ház üzemeltetőinek nyújtott gesztushoz hasonlóan, szeretnének az önkormányzattól segítséget kapni, ám ezt a közgyűlési többség nem támogatta a november végi rendes ülésen.

A vállalkozók egyetértettek és nem kifogásolták az októberi rendkívüli közgyűlésen született döntést, miszerint a Senátor-Ház, mint Eger ikonikus vendéglátóegysége „mentőövben” részesült, azonban kérték, legyenek tekintettel a képviselők arra, hogy ezt az időszakot mindenkinek nagyon nehéz túlvészelni és nem tehetnek különbséget a vállalkozások között. Mirkóczki Ádám azzal érvelt, hogy ha az önkormányzati tulajdont bérlő éttermek, kávézók nem mennek csődbe, akkor az iparűzési adóbevételtől a város nem esik el.

Nem csak a bérleti díjat kell fizetni

A kérelmet több mint két tucat vállalkozó írta alá, jelképes összeget, tízezer forintot szerettek volna fizetni. Egyikük most elmondta, a helyzetük több szempontból is kérdéses, hiszen a vendégeket is komolyan érinti a válság, így a költekezési kedv csökken, bármennyire is népszerű egy-egy hely, másrészt pedig drasztikusan növekednek a beszerzési költségeik, ahogy a rezsijük is.

– Ráadásul az energiapiaci változások miatt konkrétan én nem tudom mekkora villanyszámlát fizetek, ugyanis bő öt hónapja nem sikerül szerződést kötni az áramszolgáltatóval. Tehát most úgy áll a helyzet, hogy nem tudom, erre a közel fél évre mekkora összeget számláznak ki nekem, hiszen fogalmam sincs milyen árral és mikor sikerül végre megkötni a szerződést – mondta az egyik elkeseredett tulajdonos.

Fotós: Daniel Beran

Ahogy arról már beszámoltunk, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) is felhívta a figyelmet arra, hogy az energiapiac drámai átalakulása miatt számos vállalkozás került ebbe a helyzetbe.

– Az áramszolgáltatója nem ad számára árajánlatot, vagy villamosenergia-hiányra hivatkozva felmondja a már megkötött szerződéseket. A HKIK egyeztetést folytatott közvetlenül az MVM Zrt.-vel, ahol megerősítették, minden ajánlatkérésre érdemben válaszolnak, de a megnövekedett ügyfélforgalom miatt hosszabb ügyintézési határidővel tudnak csak válaszolni – tette közzé honlapján a kamara.

Nagy cégek is kerülhetnek szorult helyzetbe

A meg nem kötött szerződések veszélye az, hogy ha a fogyasztási helyre már semmilyen megállapodás nem él, akkor szerződés nélküli vételezés árával számláznak, ami sokszorosa a szerződéses árnak – tudtuk meg Szántó Lászlótól, a kamara etikai bizottságának elnökétől. Érdeklődésünkre elárulta, nem csak az elmaradt szerződéskötések hozzák kellemetlen helyzetbe a megyei vállalkozásokat, előfordult, hogy egyes energiakereskedő cégek későn adtak árajánlatot, az ajánlatkérők pedig kénytelenek voltak elfogadni, hogy megkezdjék az új energiaévet.

Fotós: Daniel Beran

– Volt olyan eset amikor az energiakereskedő az októberben kezdődő új gázév előtt két nappal küldött árajánlatot, akkor a cégnek nem sok lehetősége van egy 14 oldalas szerződés ügyében érdemben eljárni, kénytelen aláírni, hogy ellátása legyen. Ez például erőfölénnyel való visszaélés, hiszen rákényszerítették a vállalkozásra. Előfordultak olyan pontok is a szerződésekben, melyek megvalósulása ellehetetleníti a vállalkozót. Ilyen az a kitétel, hogy ha bármely gázvezetéken megszakad az ellátás, akkor a kereskedő következmény nélkül szüneteltetheti az ellátást. Miközben tudjuk, hogy az adott kereskedő csak bizonyos vezetékekkel van kapcsolatban, tehát nem mindegyik ellátási probléma érinti. Ez is visszaélés egy monopol helyzetben – magyarázta az etikai bizottság elnöke.

Garancia viszont nincs

Arról is beszélt, hogy ugyanakkor ezek a kitételek azt is jelentik, hogy semmi garancia a zavartalan ellátásra a lekötések ellenére, miközben sok kereskedő előre kérte a havi vagy akár az éves lekötés árát is.

– Elszámoló számlát viszont csak később küldenek. Tehát, ha a cég a tízmillió forintnyi előre kifizetett lekötéséből csak alig több mint hárommilliónyit használt fel, akkor hónapokig várhat a különbözetre, sőt általában csak jóváírható a túlfizetés. Jórészt napi áras ajánlatokat adnak. A jelenlegi helyzetben előfordul, hogy délelőtt tíz órakor érkezik árajánlat, ami délután négyig érvényes. Az energiakereskedők szerződéseivel kapcsolatos etikai észrevételeket mi fogadjuk, megvizsgáljuk és ha szükséges, akkor továbbítjuk például a gazdasági versenyhivatalhoz, ha tisztességtelen versenypiaci magatartást érzékelünk – ismertette. Ha egy vállalkozásnak aggályai vannak, akkor a bizottsághoz fordulhat a problémáival.