Ismét Harry Potter délutánt rendeztek a héten a Bródy Sándor Könyvtárban. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, év elején is tartottak ilyen foglalkozást. Ahogy akkor, most is készíthettek a résztvevők varázspálcákat, jelmezeket ölthettek magukra, fotózkodhattak, és a híres varázslótanonchoz kapcsolódó társasjátékokkal játszhattak.

Ismét nagy volt az érdeklődés, sokan kipróbálták a kreativitásukat.

és a fotósarok is nagy népszerűségnek örvendett.