Megkérdeztük, lesz-e fokozottabb mértékben vakcinázás a betegség újbóli kiszorítása érdekében?

– A vadon élő állatokban előforduló veszettség felszámolásának hatékony módja a rókák orális immunizálása – tájékoztatott a szakember. – Ennek során a rókák számára vonzó csalianyagba burkolt veszettség elleni vakcinát juttatnak ki a rókák élőhelyeire. Hazánkban évente kétszer, tavasszal és ősszel zajlik a rókaállomány veszettség elleni vakcinázása a Nébih szervezésében. A hivatal minden egyes vakcinázási kampány előtt a honlapján részletes tájékoztatást ad a vakcinázással érintett területekről, illetve a vakcinázás időpontjáról.

A kezelt területet a hatóság a mindenkori járványügyi helyzet alapján jelöli ki, szükség esetén gócvakcinázással kiegészítve azt. Az őszi vakcinázási kampány idén október 1. és 8. között zajlott, az esetekkel érintett területen gócvakcinázással kiegészítve. Amellett, hogy a Nébih felkészült a mindenkori járványhelyzet miatt szükséges gócvakcinázások kivitelezésére, 2023-ban a vakcinázott terület nagysága nem fog változni: továbbra is 27 ezer 423 négyzetkilométer lesz. A kampányonként kiosztandó csalétek száma pedig csaknem 550 ezer adag.

Érdeklődtünk afelől, hogy pontosan mi is a veszettség? A sajtóreferens elmagyarázta, hogy a betegséget a Rhabdoviridae családon belül a Lyssavirus nemzetségbe tartozó RNS-vírusok okozzák. A Lyssavirus nemzetségen belül 12 faj különböztethető meg, amelyek közül a világszerte elterjedt klasszikus veszettségvírus (RABV) okozza az úgynevezett klasszikus veszettséget, egyben ez a vírus felel a legtöbb emberi megbetegedésért is. Európában a klasszikus veszettség víruson kívül az 1-es és 2-es európai denevérvírus (EBLV-1 és EBLV-2) fordul elő denevérekben, de rendkívül ritkán megesik, hogy ezek a vírusok más emlősben, vagy emberben is okoznak megbetegedést. A szakirodalomban mindössze néhány eset ismert. A többi vírusfaj Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában, főként denevérekben fordul elő, de elméletileg bármelyik faj okozhat agyvelőgyulladást emberben vagy emlősállatokban is.