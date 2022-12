Az advent harmadik vasárnapján életbe lépett menetrendi változásoknak köszönhetően már átszállás nélkül utazhatunk Gyöngyös és Budapest között, a hét minden napján, kora reggeltől késő estig az óránként induló járatokkal oda is, vissza is - osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán Horváth László, országgyűlési képviselő.

Mint írta, a MÁV egyre korszerűsödő járműállományában jól teljesítő új motorvonatok kényelmesek, korszerűek és nagyszerűek, velük élmény az utazás.

A képviselő arra biztatott, használjuk gyakran ezt a környezetbarát közlekedési lehetőséget, és vigyázzunk arra, hogy ezek a vonatok

megmaradjanak ilyen szép állapotban, ahogy az első utasok is találkozhattak velük!