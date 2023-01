Limitált kiadású jubileumi modellekkel és további négy új motorral, Open Road túrasorozattal készül a legendás amerikai márka budapesti képviselete 2023-ra, írja a formula.hu.

– A napokban a Bázison – ahogy a harley-sok egymás között nevezik Európa egyik legszebb, budapesti Harley-központját – a gyönyörű motorok, divatos ruhák és kiegészítők, valamint a hazai Harley chapterek és a sajtó képviselői mellett megjelent Horváth Richárd, Hatvan polgármestere, Szalóki Péter, Kápolna és Minczér Gábor, Eger alpolgármesterei, valamint Aros János, Sárospatak első embere is. Ők azokat a településeket képviselték, amelyek a Harley 120 éves születésnapjának évében fontos helyszínei lesznek a legendás Harley-k mellett minden más márka közös túrázásra és közösségi motoros élményekre vágyó tulajdonosainak – közölte a formula.hu portál.

Mint írják, Hatvan nemcsak várja, de visszavárja a harley-sokat, így fogalmazott Horváth Richárd polgármester, hiszen a város a múlt évben is az egyik megállója volt az Open Road Tournak. A polgármester hozzátette, idén a teljesen megújult belváros és a helyi veterános közösség különleges autói-motorjai várják majd a harley-sokat, akiknek a Budapest és Eger közötti szakasz pihenőpontjaként Hatvanban arra is lesz idejük, hogy ebédeljenek, kipróbálják a belváros kitűnő cukrászdáját, megnézzék valamelyik kiállítást, vagy esetleg a legendás Hatvani Serfőzdét működés közben. Horváth Richárd, aki szintén motoros, azt is elárulta, néhány hatvani veterános társaságában Egerig ők is a harley-sokkal tartanak majd sajátkezűleg felújított MZ-ikkel, Jawáikkal és Pannoniáikkal.

Minczér Gábor, Eger alpolgármestere a sport magazinnak elmondta, reméli, Hatvantól együtt motoroznak majd Horváth Richárd polgármesterrel, hiszen ahogy a múlt évben, idén is részt vesz az Open Road Tour egy szakaszán, Budapesttől Egerig, de lehet, hogy egészen Sárospatakig. Minczér Gábor hozzátette, bár saját Harley-ja nincsen, erre az alkalomra bérel egyet és gyermekkori barátjával, Kovács Attila egri fertálymesterrel teljesítik majd a túrát, egyúttal felajánlva azt, hogy Egerben szívesen tartanak önkéntes idegenvezetést a harley-soknak.

A zárónapon Kápolnát is útba ejtik

A formula.hu arról is beszámolt, hogy Hankó Ákos, a Harley-Davidson Budapest tulajdonosa elmondta, az Open Road Tour zárónapjának délutánján, hazafelé ejtik útba a hármas úton azt a kis falut, Kápolnát, amelyet 2022-ben nagyon sok harley-s a szívébe zárt, hiszen nem csak a falu felnőtt lakói, de a helyi iskolások is különleges meglepetésekkel, gyönyörű harley-s rajzokkal várták őket.

Hankó Ákos ismertette, hogy a motoros szezont hagyományosan április 15-én a Harley-Davidson Szezonnyitó & Open Road Partyval és egy közös, nagy budapesti felvonulással kezdik meg. Ezt követően május 18. és 21. között lesz a második Open Road Tour sok-sok együtt motorozással, motoros felvonulásokkal a Győr, Budapest-Bázis, Hatvan, Eger, Mezőkövesd - Zsóry Liget, Miskolc, Szerencs, Sárospatak útvonalon, életre szóló élményekkel, valamint gasztronómiai és turisztikai látnivalókkal. A nagy motorozásokat követően júniusban megállnak egy hosszú hétvégére bulizni Alsóörsön, az Open Road Weekenden, majd június végén ráfordulnak az ünnepi év leginkább várt rendezvényére, a Harley-Davidson 120th Anniversary Festivalra, közölte a formula.hu.