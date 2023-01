A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár január 31-éig energiatakarékossági okokból zárva tart, de az olvasás öröméről így sem kell senkinek lemondania, a kölcsönzésre a Fő téren és a fiókkönyvtárban is van lehetőség, tájékoztatott az intézményt fenntartó önkormányzat. Közlésük szerint két módon is olvasnivalóhoz lehet jutni a Fő téri intézményben: a koronavírus-járvány idején bevezetett hátsó ajtós kölcsönzés a hét két napján is elérhető, míg szerdánként személyesen is lehetőség van válogatni a könyvek között. Eszerint, a telefonon, email-ben vagy messengeren megrendelt könyveket a könyvtár munkatársai összekészítik, és a hátsó ajtón kiadják az olvasóknak kedden 14 és 17 óra, illetve pénteken 9 és 12 óra között. Szerdán 9 és 12 óra között személyesen is lehet válogatni a kötetek között a fürge kölcsönzés révén. Erre a nyolcvanasi fiókkönyvtárban is van lehetőség hétfőnként 10 és 12 óra között.

Az önkormányzat kiemelte, hogy a gyöngyösi könyvtár továbbra is népszerű: a megváltozott nyitva tartás mellett 2022 végéig 3700 olvasó több mint 17 ezer könyvet kölcsönzött ki. A könyvtár a jelenlegi tervek szerint február elsején nyit ki újra, s még azon a héten különleges programmal várja az érdeklődőket: Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum tematikus Petőfi-busza érkezik Gyöngyösre, és a könyvtár mellett három napon át megtekinthető lesz benne a tárlat.