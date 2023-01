Január harmadik hete az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amely során a betegség megelőzése kerül a figyelem középpontjába. Gyöngyösön a Magyar Rákellenes Liga helyi alapszervezete tett látogatást szerdán a Bugát Pál Kórház szülészetén. Tóth Lászlóné alapszervezeti elnök arról beszélt, hogy a liga is csatlakozott a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért tevékenykedő Mályvavirág Alapítvány kezdeményezéséhez, az úgynevezett rózsaszín gyöngyfűzéshez.

Fontos, hogy a nők komolyan vegyék és rendszeresen járjanak a szűrésekre

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

– A méhnyakrák megelőzési hét során szeretnénk itt a kórházban a már szülésen túlesett anyukáknak karkötőt adni, ami majd emlékezteti őket arra, hogy a szülés után járjanak szűrővizsgálatokra. Úgy érezzük, kiemelten fel kell hívni a figyelmüket a szűrések fontosságára, mert kevesen járnak el vizsgálatra. Ha többen mennek el, több életet meg lehet menteni. A karkötőket az elmúlt héten mi magunk készítettük baráti beszélgetés közben. Sajnos, igen nagy probléma a méhnyakrák, mert nem veszik komolyan sem a nők, sem a lányok. A méhnyakrákot okozó humán papillomavírus (HPV-vírus) lányokra, sőt a fiúkra is hat, és ezért kapják meg a diákok is hetedik osztályban a védőoltást. Az ő figyelmüket is szeretnénk az akciónkkal felhívni – közölte Tóth Lászlóné.

Dr. Assani Omar, a kórház orvosigazgatója szerint rendkívül fontos a figyelemfelhívó akció.

– Ez egy olyan betegség, amit meg lehet meg lehet előzni, meg lehet gyógyítani, illetve hosszú távon életben lehet maradni vele. Akkor lehet meggyógyítani, ha időben vesszük észre. A megfelelő kezelést. műtétet, gyógyszerterápiát azonban meg lehetne előzni, ha időben kiderül a baj, ha egészséges életmódot élünk, illetve önvizsgálatokat végzünk magunkon. A dolgunk az, hogy minél több ember életét megmentsük, ezért nekünk nagyon fontos a rákellenes ligával való együttműködés. A kórházunk idén 185 éves, a jubileumot hasonló akciókkal fogjuk emlékezetessé tenni. A ligával is több közös programunk lesz. Ezek közül lesz az egyik az emlő önvizsgálat fontosságának hangsúlyozása – fogalmazott dr. Assani Omar.

Dr. Pap Zoltán, a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa is a figyelemfelhívás szükségességét emelte ki.

– Hosszú évek kemény munkájának köszönhetően most már ingyenesen hozzáférhető a 13-14 éves korosztály számára a méhnyakrák elleni védőoltás. Sajnos, még mindig vannak, akik megalapozatlan félelem miatt a gyermekeiket nem engedik beoltani, pedig már bebizonyosodott, hogy ennek az oltásnak nincs semmilyen káros hatása. Nagy előnye viszont az, hogy bizonyos HPV-vírusok ellen megvédi a szervezetet – hangsúlyozta dr. Pap Zoltán.

Dr. Gulyás Zoltán klinikai onkológus, nőgyógyász főorvos elmondta, hogy Magyarországon évente mintegy 400 nő hal méhnyakrákban. Rámutatott, hogy ez nemzetközi viszonylatban nagyon sok. Sokkal kevesebben hunynának el, ha a nők rendszeresen járnának szűrésre, illetve ha a szülők egy része nem tartózkodna attól, hogy a gyermeke megkaphassa a védőoltást, tette hozzá dr. Gulyás Zoltán.