Mancs már ebbe született bele. Emlékezetes esete volt például, amikor a keresők egy alföldi tó szinte átláthatatlan vizében kutattak egy elmerült ember után. Már-már feladták, amikor Mancs hirtelen felkapta az orrát, s belegázolt a vízbe, s a hínár- és békalencse-takaró alól kihúzta a testet.

Az egyre ismertebbé vált mentőcsapat nemcsak itthon, hanem szerte a világban bizonyított. Eljutottak egyebek között Egyiptomba, Görögországba, Indiába, Algériába, Venezuelába, Salvadorba, Tajvanra és Szlovákiába, ahol földrengések, sárlavinák helyszínén kutattak élő vagy halott áldozatok után. Romániában pedig egy jókora hólavina után kérték a segítségüket.

A törökországi Izmirben történt, hogy Mancs élve bukkant rá egy szinte önkívületben lévő, súlyosan kiszáradt három és féléves kislányra. Hatira akkor már nyolcvankét órája volt a törmelék foglya. Bár ott egy éles acéldarab felsértette a mentőkutya lábát, ennek ellenére egy másik túlélőre is rátalált. A hálás helybeliek hősként tekintettek Mancsra, gazdáját pedig a törökök ezután a nagy tisztelet jeleként László efendiként szólították. A történethez tartozik, hogy egy évvel később az időközben teljesen felépült Hatira a családjával Miskolcra látogatott, ahol találkozott a megmentőivel.

A Mancs nyomdokaiban haladó Hope (Remény) a kutyabarátok körében

Élete során Mancsnak is kijutott a kalandos utazásokból, hol egy terepjáró platóján, hol egy helikopter, illetve egy utasszállító gép fedélzetén jutott el a katasztrófák helyszínére. Bár az utóbbiak személyzete általában tartott tőle, mindig jól viselkedett az utastérben. Nyugodt lényével elbűvölte az utaskísérőket, egyik alkalommal a kapitány is kijött megnézni, aztán a gazdájával együtt beinvitálta őket a pilótafülkébe, mert kiderült, hogy a másodpilóta és a navigátor is kíváncsi volt erre a fegyelmezett jószágra.

Elért eredményei alapján a Spider Mentőcsoport uniós díjat vehetett át, a híressé vált Mancs pedig megérte, hogy a világon egyedülálló módon részt vehetett saját szobrának az avatásán, amelyet Miskolcon emeltek a tiszteletére.

– Vele volt kerek a világ, el sem tudtam akkoriban képzelni, hogy milyen lehet nélküle az életem. A nap huszonnégy órájában együtt voltunk, s nagyon izgalmas volt minden vele töltött perc – emlékezik rá a kötet szerzője.