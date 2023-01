Levelét így folyatta: „A grémium nagyságát tudja mutatni, ha az odaítélés mellett annak visszavonásában is döntést tud hozni, ha a helyzet megkívánja, illetve a kitüntetettek jövőbeni tevékenysége méltatlanná teszi őket az elismerésre. Most eljött ez a pillanat, amikor felülvizsgálatra szorul egy évekkel ezelőtti döntés. A 2019-ben történt felterjesztésnek köszönhetően, amit szavazatommal én is támogattam, a Tóth és Tóth borászat Telekessy-díjban részesült. Ezt akkor teljes közgyűlési egyetértést követően, a szokásos protokollnak megfelelően, a cég vezetése átvette, mellyel büszkén hirdette a munkája elismerését.

Azóta viszont eltelt néhány év, és kiderült néhány olyan vállalhatatlan cselekedet a borászat részéről, ami a legfinomabb megközelítés szerint sem nevezhető követendőnek, és amely ügy most büntetőfeljelentések miatt nyomozati szakaszban van.

Az ítélet meghozatala természetesen az arra hivatott intézmények hatásköre, de a rendelkezésre álló információk alapján mindenki számára világos, hogy engedély nélkül történő, nagymértékű, csakis önös érdekét szem előtt tartó vízkivételezésének következtében komoly és helyrehozhatatlan környezeti és ökológiai katasztrófát okozott a Tarnán, annak környezetében és élővilágában. Ez nem, hogy elismerésre lenne méltó, de kijelenthető, hogy a Tarnát védő civilek akciójának köszönhetően, akik felléptek a gátlástalan károkozással szemben, a megyén túl az egész országhoz eljutott, és óriási felháborodást váltott ki a helyben élők mellett minden jószándékú magyar emberben.”