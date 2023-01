Az országos megmérettetés háromnapos Heves vármegyei döntője a Markhot Ferenc Kórház Skill laborjában kedden délelőtt kezdődött meg. Az első napon hatvani és egri tanulók mérték össze tudásukat.

A verseny célja az egészségügyi középfokú szakképzés színvonalának további emelése, valamint a szakképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok és felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése, a szakma társadalmi presztizsének növelése.

A Heves vármegyei döntő fővédnöke dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, aki személyesen köszöntötte a diákokat, s egyebek között beszélt arról, hogy Kossuth Zsuzsanna és Markhot Ferenc mindketten a magyar egészségügy kiválóságai.



Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Kossuth Zsuzsanna az első, aki felhívta a világ a figyelmét a sebesült katonák ápolásának fontosságára, s a legelső katonakórház létrehozója is egyben. Munkája eredményeként 72 tábori kórház létesült, s a korban megszokottnál korszerűbb módszereket tudtak alkalmazni ezeken a helyeken. Ápolóként és kórházszervezőként is kivételes munkát végzett. Úgy gondolom, az ő elkötelezettsége és kitartása mindannyiunk előtt példaképként szolgálhat – mondta dr. Pajtók Gábor, aki arra is kitért, a versenyzőkben is megvan az ilyen fajta kitartás, hiszen szabadidejükben vállalták a versenyre való felkészülést, s ez dicséretre méltó.

Az országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, az egészségügyi pálya nagy társadalmi presztízsű hivatás, és a kormány elkötelezett abban, hogy még nagyobb prioritást kapjon a jövőben.

– Nagyon bízom benne, hogy ezzel a mai versennyel emelkedik az egészségügyi szakmák társadalmi megbecsültsége, s egyre több fiatal választja majd ezt a pályát – fűzte hozzá dr. Pajtók Gábor.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Dr. Maszárovics Zoltán, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet orvosigazgatója is szólt a tanulókhoz, s mint mondta, a verseny erősíti az elköteleződést és inspirálja a fiatalokat a széleskörű szaktudás megszerzésében.

A MESZK Heves vármegyei területi elnöke, Pogonyiné Kis Irén köszöntőjében kifejezte örömét, hogy sok fiatal nevezett be a versenyre, s hogy más megyékből is érkeztek Egerbe fiatalok.

Kedden 17-en, zömében 11. évfolyamos diákok mérték össze tudásukat, s egyenként fél órájuk volt a feladatokra. A gyakorlati és elméleti tudásokra is szükségük volt ahhoz, hogy sikeresen megoldják a vizsgatételeket. Volt, akinek például egy cukorbeteg hölgy vizsgálatra történő előkészítését kellett szemléltetnie, majd meg kellett mérnie a vércukorszintjét, s segédkeznie a beteg megetetésében is.

A Heves vármegyei döntőn összesen 59 tanuló, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből méri össze tudását gyakorlati szituációs feladatokban, szimulációs eszközök használatával. A legjobbak majd az országos versenyen mérettethetik meg magukat.