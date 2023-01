A recski andezit bánya nyitása körül továbbra sem csillapodtak a lakossági kedélyek. Miután a Nagy István ügyvezetőtől kapott információk alapján megírtuk, hogy Mátraderecske is részesül majd az iparűzési adóból, Fodor Józsefné is hívta szerkesztőségünket, hogy megfogalmazza aggályait. Az idős hölgy - aki jelenleg Egerben él - elmondta, a gyermekkorát a Háromhányás tanyán töltötte. A közigazgatásilag Mátraderecskéhez tartozó részen a szülői ház ma is megvan, s míg a hölgy egészsége engedte, gyakran időzött ott a családdal.

Eddigi információi szerint ezt a területet is érinti majd a bányászati tevékenység. Elmondása szerint jelenleg hat ingatlan található a területen, a Kanázsvár közelében. Laknak is ezekben, s nyaralótulajdonos is akad, aki a vakációját tölti itt. Mint mondta, fél attól, hogy ezek az ingatlanok, közte az övé is, teljesen értéküket vesztik.