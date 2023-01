Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára osztott meg a közösségi oldalán egy részletet az egyik Heves megyei állambiztonsági jelentésből.

„Az Egri Bikavér együttes vezetője Juhász Mihály […] rádió-tv műszerész, egri lakost szoros szálak fűzik budapesti punkokhoz, tőlük szerzi be és hozza az egrieknek a legújabb zeneszámokat tartalmazó kazettákat, melyek az említett együttesektől származnak. Az 1985. július 10-i [valójában: 20-i] paksi punk-koncert – melyen Juhászék is felléptek – mintájára találkozót tervez a közeljövőben, Egerben. Figyelmet érdemlő körülmény, hogy a punk-féle életszemlélet az általános iskolások körébe[n] is tapasztalható.”

Juhász Mihály nemcsak az egri, hanem az egész magyar punk-színtér fontos alakja. 1985-ben az Egri Bikavér énekeseként és a Total ’85 fesztivál egyik szervezőjeként lépett a paksi Ifjúsági és Úttörőház színpadára a Marx téren. Utána fényképes beszámolót írt az eseményről a Polifon című zenei lapban. Tudatta, hogy nem volt botrány, a kivezényelt katonáknak és rendőröknek nem akadt különösebb dolga, a zenei színvonal „nem volt totál jó, de totál rossz sem”, és reményét fejezte ki, hogy rendszeressé válnak a paksihoz hasonló rendezvények. Ilyen előzmények után léptek akcióba a Heves megyei szervek 1985 őszén.

[...]

A katonai elhárítás és a belsőreakció-elhárítás Heves megyei szervei 1985 őszén közösen láttak hozzá Eger punkoktól való megtisztításához. Az iratok szerint a punk-jelenséggel együtt kezelték azt is, hogy a város fiatalságának egy része vonzalmat mutatott az újfasiszta eszme iránt. A legfontosabb adatokat napi operatív információs jelentésekben rögzítették. Forrásaik: az állambiztonság hivatalos és társadalmi kapcsolatai és hivatásos tisztjei.

„Kígyó” fedőnéven előzetes ellenőrzést indítottak „egy fiatalokból álló punk csoport ügyében, melynek tagjai fasisztoid eszmékkel szimpatizálnak, ilyen dalokat gyűjtenek. A városban 43 fiatal tartozik a fenti, illetve a fentihez hasonló csoportokhoz, köztük három katonai középiskolás kollégista […], de a megyei pártbizottság egyes alkalmazottainak gyerekei is aktív tagjai a csoportnak.”

A belügyminiszternek felterjesztett összefoglaló alapját képező jelentés árnyaltabb és részletesebb: eszerint a 43 fiatal kisebb „punk” és „szkiner” (skinhead, bőrfejű) csoportokat alkot. Többségük szakközépiskolás, négy felnőtt, három munkanélküli és három katonai középiskolai kollégista van közöttük, írták akkoriban.

Idézet az Egri punk csoport cím alatt gyűjtött napi jelentések egyikéből

„A csoportok magvát az Egri Bikavér elnevezésű punk zenekar alkotja. Életszemléletüket a CPg, ETA, Kretens stb. fővárosi együttesek által megfogalmazott szerzemények szövegei alakították ki. Ezeket Budapestről hozott magnetofon kazetták másolata útján terjesztik egymás között. A dalok társadalom és közösség ellenesek, faji nemzetiségi csoportok elleni fellépésre hívnak fel.

Juhász Misiről, a későbbi MÁS Klub, s az abból lett Egál Kult Klub létrejöttéről is mesélt pár éve a Lángoló.hu-nak. Ebben felidézi: „A Más Klub, ami egy újabb, rendkívül fontos fejezet az életemben. Először a helyi Ifjúsági Házban működött, aztán hozzájutottunk egy pincehelységhez. Az volt a célom, hogy ne úgy nézzen ki a klub, hogy havonta van egy koncert, és ennyi, hanem legyen mindig valamilyen program, ne csupán zenei jellegű, hanem vonjuk be a többi művészeti ágat is. ”