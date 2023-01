A szóbeszédet, s a találgatásokat megelőzendő most Nagy Sándor arról tájákoztatta Facebook oldalán a lakosságot, hogy egy befektető társaság – kínai tulajdonú magyar kft. – megvásárolt egy magántulajdont a településen. Hosszútávú befektetési szándékkal érkeztek és mivel a kínai embereknek nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, így megkeresték a helyi önkormányzatot is azzal a céllal, hogy jó kapcsolatot lehessen fenntartani a befektető céggel. Született egy elvi megállapodás is, amely az önkormányzat részéről semmi kötelezettséggel nem jár.