Az igazgató szerint azért is esett a választás hetven évvel ezelőtt a Bükkre és Szilvásváradra, mert a legjobban ez a környék hasonlított a fajta eredeti élőhelyére, Lipicára. Hasonló a domborzat, a talaj és a tengerszint feletti magasság is. Látható volt, hogy az Alföldön nevelt lovak más jellegűek lettek, mint a többi lipicai, nőtt a méretük, a marmagasságuk három-négy centiméterrel a többiekét meghaladja, ezenkívül tömegesebb fajta is lett a szilvásváradi lipicai. Ez egyébként köszönhető a tenyésztés irányának is, hiszen itt nem nyereg alá szoktatták a lovakat, hanem fogatolásra válogatták ki őket. Hasonló folyamatok az elmúlt század elején is megfigyelhetők voltak a mezőhegyesi lipicai ménesnél, ezért telepítették őket Fogarasra, aztán az első világháború előszele miatt találtak otthonra Bábolnán. A ménesnek mellesleg kerestek megfelelő helyet a Bakonyban is, de végül nem oda telepítették a fajtát. A hetven esztendő alatt jól bevált Csipkéskút és Szilvásvárad. Cseri Dávid szerint világszerte körülbelül tízezer lipicai ló van, ezért a szilvásváradiak is rákényszerülnek a tenyészcserére. Ide leginkább osztrák, szlovén, szlovák és horvát ménesekből érkeznek tenyészállatok.

Kvalifikáció Párizsra Szilvásváradon idén is lesznek rangos versenyek. A tervek szerint díjugratásban és díjlovaglásban is lesznek olyan számok, amelyek teljesítésével kvalifikálni lehet majd a 2024-es párizsi olimpia lovas játékaira. Ilyenre még nem volt példa Szilvásváradon, csak Budapesten. A kvótaszerzési lehetőség miatt várhatóan rangos mezőny sorakozik föl a stadionban.