– Kevesen vagyunk, akik itt élünk, de sokan szeretnének részei lenni ennek a közösségnek, köztük azok is, akik jelenleg csak pihenni járnak a nyaralójukba. Szeretném, ha a jövőben megerősödnénk, és a Felső-Mátra hét települése önálló közigazgatási hivatalt működtethetne. Minden lehetőségünk megvan ugyanis erre, egy kivétellel: az állandó lakosok számának ehhez el kell érnie az ezerötszázat. Gyönyörű, nyugodt környezetben élünk, összetartó a közösség, kiváló a közbiztonság és az egészségügyi ellátás, a kis létszámú óvodánkban és általános iskolánkban a legmagasabb szinten folyik az oktatás. Ha az életvitelszerűen itt tartózkodó családok úgy döntenek, hogy állandó lakosként jelentkeznek be, a jelentkező többletbevételt is a helységeinkre tudjuk fordítani. Szeretném, ha megőriznénk azt a kincset, ami a világban ma már csak kevés helyen van meg, viszont a Felső-Mátra településeinek nagy értéke. Az itt élő lakosság szlovák nemzetiségű önkormányzata szintén meghatározó szerepet játszik a községek életében. Az elnökük, Kaszaláné Szabad Judit, valamint a helyi önkormányzat is nagy figyelmet fordít a szlovák hagyományok megőrzésére. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is többször látogatott már hozzánk – összegzett Előházi Péter.

Megtakarítások

Előházi Péter arról is beszélt, hogy tavaly szerződést kötöttek az Egererdő Zrt.-vel. Az erdészeti cég az önkormányzati területekről kitermelt fákat ledarálta, így az önkormányzat és az iskola fűtésénél csaknem másfél millió forintot sikerült megtakarítani. A polgármester szerint az iskola elektromos hálózatának az önkormányzati napelemes rendszerre történő átkötésével még kétmillió forintot tudnak spórolni ebben az évben.