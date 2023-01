– A 2017. évi XC. tv ( Be.) alapján minden büntetőügy ügyészi felügyelet mellett zajlik. Valóban én képviselem a Tóth és Tóth Borászatot az Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltak alapján. Nincs tudomásom azon bármely civil vagy egyéb kezdeményezésről, mely alapján engem ki kellene zárni bármely eljárásból. Itt kívánom megjegyezni, hogy az összeférhetetlenséget szintén a Be. határozza meg, amennyiben bármely okból fennállna, már nem láthatnék el képviseletet. Mindezekre tekintettel álláspontom szerint negatív hangulatkeltés, és teljes tájékozatlanság tipikus példája annak, amikor össze akarják mosni az ügyvédi munkát egy önkormányzati képviselői munkával, ráadásul nem is ugyanazon a településen. Remélem Bóday Úr alaposabban és kellő szakmaisággal látja el munkáját a Macskaárvaházban, mert amit a Borászat és az ügyvédi, képviselői munkám körül tesz az teljes tudatlanságra, fejetlenségre és tájékozatlanságra utal – fogalmazott dr. Gondos István.