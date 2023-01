– Mindenekelőtt megköszönöm a választópolgárok támogatását, akik nemcsak a választáskor szavaztak bizalmat, hanem azóta is támaszt adnak munkámhoz – nyilatkozta dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője. – A 2022-es év olyan kihívásokat hozott, amely minden, a választókerületben élő embert, családot, itt tevékenykedő vállalkozást érintett, s amelyre egyikünk sem számíthatott. Az orosz–ukrán háborús konfliktus következményei - energiaár robbanás, infláció - kihatnak a mindennapjainkra. Jogi végzettségemet az országgyűlés Mentelmi és az Igazságügyi Bizottság tagjaként kamatoztattam. Mindemellett a választókerülethez tartozó 27 település parlamenti képviselőjeként a térség fejlesztési igényeinek megvalósításában a tőlem telhető és elvárható módon közreműködtem. Ebben a munkában elengedhetetlenül szükséges volt a térség települései vezetőivel, a civil szférával, az állami- és nem állami szervezetek vezetőivel a napi szintű kapcsolattartás. Megnyugtató volt számomra, hogy mennyi elkötelezett, felelősségteljesen gondolkozó emberrel kerültem kapcsolatba, akik maguk is mindent megtettek, hogy a folyamatban lévő és a jövőbeni fejlesztések megvalósuljanak - emelte ki.

- Köszönetemet fejezem ki az együttműködésért – a teljesség igénye nélkül – a települések vezetőinek, képviselő-testületeinek, a Heves Megyei Kormányhivatalnak, a Magyar Államkincstárnak, az Egri Tankerületi Központnak, a NAV Megyei Igazgatóságának, a Heves Megyei Közúti Igazgatóságnak, a térségben működő vízügyi igazgatóságoknak, közüzemi szolgáltatóknak, beleértve a gáz-villamos áram, illetve a vízi közmű szolgáltatókat – fogalmazott.

Mint mondta, Eger és környéke infrastrukturális fejlesztései megvalósítása kulcskérdés a térség fejlődése, élhetővé tétele, a népesség megtartása szempontjából.

– Ezek a fejlesztések érintik a közlekedést, vízi közmű hálózatot, a villamos energia ellátást, az iparterületek fejlesztését. Ugyancsak szolgálják a befektetői szándékokat, az idegenforgalmat, a munkahelyek megtartását és bővítését. Mindezek tekintetében nem csak miniszteri szintű egyeztetéseket folytattam - Szíjártó Péterrel, Palkovics Lászlóval, Varga Mihállyal, Lázár Jánossal -, hanem kormánybiztosi és miniszteri biztosi, államtitkári és helyettes-államtitkári szintű egyeztetéseket is. Eger mint megyei jogú város meghatározó jelentőséggel bír a térség fejlődése szempontjából. Ezért a város jelenére és jövőjére kiható döntéseket hozó közgyűlés működése mikéntje fontos tényező. Bízom abban, hogy az önkormányzati ciklus hátralévő részében, előrelátó, megfontolt, hosszabb időszakra is ható, szakmailag alaposan előkészített, konszenzuson alapuló, olyan döntések születnek, amelyek fenntartható módon szolgálják a városban, illetve a környező településeken élők érdekeit - szögezte le.

- Az elkövetkezőkben is folytatni kívánom a megkezdett közéleti beszélgetéseket, amelyeket a gazdaság, a kulturális élet, a köznevelés, egészségügy, a civil szféra, a történelmi egyházak képviselőivel folytattam, mert a jövőben is számítok javaslataikra, értékes gondolataikra. A partnerséget, a kiszámíthatóságot, a jelenléti politizálást továbbra is alapvetésnek tartom a mindennapi munkám során. Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt kívánok! – zárta szavait.