Z, mint Z generáció, illeve Z, mint zöld. A természettudományos tárgyakat komplexen, a Z generáció nyelvén átadni tudó pedagógusokat is képeznek az egri egyetemen 2022 óta. A két oktató megosztotta tapasztalatait, elárulták azt is, miben más, miben több, s miért lehet népszerűbb ez a ma még szokatlanul csengő nevű szak a jelentkezők között. Elhangzott az is, hogy január 21-én, Budapesten a Természettudományi Múzeumban népszerűsítik a szakot. Az egri egyetemen pedig január 24-én tartanak nyílt napot.

