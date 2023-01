Ötödszörre nyerte el Aldebrő a Magyarország Legkedveltebb Borvidéki Települése díjat, tájékoztatta portálunkat Wingendorf János, a falu polgármestere.

A Magyar Bor Napja alkalmából rendezett borkonferenciát a fővárosi Vajdahunyad várban a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartották csütörtökön.

– A szakmai napon színvonalas programok várták a résztvevőket. Szó esett egyebek között a borturizmus hazai jövőjéről, támogatási lehetőségekről, s a gasztronómia borturizmusban betöltött szerepéről is. Sok kiállító vett részt az eseményen, például kolbászokat, sajtokat mutattak be, és természetesen borokat is lehetett kóstolni. A díjátadón nagyon meglepődtem, és nagy örömömre szolgál, hogy már ötödszörre kaptuk meg ezt a rangos elismerést – mondta el a Heolnak Wingendorf János.

A koccintás verseny célja, hogy minél többen koccintsanak egy helyen és egy időben a borvidéki települések borászaival. A Legkedveltebb Borvidéki Település címet azok a települések nyerhetik el ahol – a lélekszámot is figyelembe véve – a legtöbb borász és borkedvelő koccint egy adott időpontban. Mivel a verseny értékelésekor figyelembe veszik a települések lélekszámát is, ezzel kis- és nagy települések egyaránt egyforma eséllyel vehetnek részt a versenyben, derül ki a koccintás.hu tájékoztatásából.