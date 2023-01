A játszóudvar összesen közel hatmillió forintba került, hozzányúltak az alaptestéhez is, magasították, kőburkolattal vették körbe, amelyen egy ülőperem is lesz. Az iskolai alapítvány egymillió forinttal járult hozzá a költségekhez, az önkormányzat több mint négymillió forinttal és saját munkával. Egy helyi vállalkozó végezte a gépi- és földmunkát is, az eszközöket is helyi cég, a Mátrapark Kft. gyártotta és telepítette.

A polgármester elmondta, a játszótér iskolaidőben használható, azon kívül a község saját parkja tart nyitva, amelyeket tavaly hasonló játékokkal szereltek föl. Tavaly megépült a műfüves pálya az iskola udvarán, még a belső udvart is szeretnék rendezni, önkormányzati feladatként. Két földes, sáros területet akarnak térkövezni, hogy tudják használni a gyerekek rossz időben is. A település egyébként egy komplex pályázaton az MVM Mátra Energia Zrt. alapítványi pályázatán közel ötmillió forintot nyert park csinosítására, évelő virágok ültetésére, virágoskertekre, fásításra, utcanévtáblák elhelyezésére.

Abasáron idén nem álltak meg a fejlesztések az oktatási intézmény környékén. Mint Kazsu Attila elmondta, fontos nekik az iskola, dinamikusan nő az itt tanulók száma. Éppen ezért az iskola előtti utcát, parkot is rendbe tennék, valamint a szűkös parkolási kapacitások miatt a várakozóhelyeket is bővítenék. Befednénk az iskola előtti árkot, ezzel kialakítanák a parkolási lehetőséget és a járdát. Az iskola melletti utcát az európai uniós TOP Plusz belterületi útpályázattal tennék rendbe. A burkolatot és az úttest alatt húzódó ivóvíz-csőhálózatot is kicserélnék. A pályázat értéke meghaladja a százmillió forintot, de ez mást utcákat is érint. Az iskola előtti tér csinosítása durván 15 millió forintba kerül, ezt önerőből fedezik. A kivitelező céggel már megkötötték a szerződést, csak az időjárás kedvezőbbre fordulását várják, hogy megkezdődhessen a munkavégzés.