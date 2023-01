„Penny, Lajosváros, 16 óra körüli történet, amit most a csoportnak megírok, mert ilyen szomorú (dühítő) dolog máskor nem történhet meg. Séta közben betértünk a boltba pár dolgot vásárolni. A pénztárnál várakoztunk, egy idősebb bácsi toporgott mellettünk. Csak két liter tej volt a kosarában, előre engedtük. Mondta, nem biztos, hogy engedi a pénztáros, mert már vett ma két liter tejet. De mindig figyelik a feleségével, mikor lehet jönni. Amikor a bácsi került sorra, a másik oldalról az idősebb pénztárosnő átszólt a fiatalabbnak: neki már nem lehet adni, mert ma már két litert vett. Én csipkerózsikaálmomból felkelve egyből mondtam, hogy mi szeretnénk akkor átvenni, s kérni a két liter tejet. A bácsi a távolból mondta, majd kifizeti, ha mi átadjuk. Sajna, a pénztárosnőnk ezt meghallotta és így szólt ordítva és felháborodva: Átadják majd? Nem adom önöknek, mert akkor nem jut másnak! Már rakta is a háta mögé a két liter tejet, amit a bácsitól elvett, meg tőlünk is, mert, mert, mert... Hirtelen történt minden. Döbbenet és sajnálat a pénztáros nők felé. Emberségből nálunk levizsgáztak. És nők! Most is látom az öreg bácsi szomorú arcát, ahogy ment ki az ajtón.

Mindig próbáltam minden téren becsületes maradni, de azóta is az jár a fejemben, hogy ha visszamentünk volna a férjemmel külön kosárral, akkor 2-2 liter tejet is tudtunk volna adni a bácsinak nem becsületes úton? Ez lenne a megoldás?