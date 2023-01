A MÁV kedden közleményében egy másik hasonló esetet is felidézett. Mint írták, a vágány melletti felsővezeték tartóoszlopára felmászva sérült meg súlyosan az a férfi, aki január 5-én Budapest-Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között szenvedett áramütést.

A vasút veszélyes üzem. A közvetlen életveszély miatt a vasút üzemi területén belül tilos tartózkodni. Sok esetben, amikor valakik izgalmas időtöltést remélve, vagy egy jó fotó elkészítése érdekében a tiltott üzemi területre tévedtek – súlyos, vagy halálos sérüléssel kerültek kórházba, otthon már hiába várták őket.

A tiltott helyen tartózkodás miatt bekövetkezett balesetek a vasúti utasforgalom részére kijelölt helyeken kívüli vasútüzemi területeken történnek. Ilyenek például a peronok mellett húzódó sínek, a nyílt vonal (pálya), a rendezőpályaudvarok vagy akár azok a figyelmeztető táblával ellátott szolgálati átjárók, amelyeket kizárólag vasúti alkalmazottak használhatnak. Szigorúan tilos a járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni! Az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat - figyelmeztet a MÁV.

A villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, két méteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatóak a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a 25 kV feszültségi érték egyértelmű feltüntetése.

A vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak.