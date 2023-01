Ezek már csak azért is fontos kérdések a Demokratikus Koalíció számára, mert mint írták, ez egy olyan ügy, amelyben minden itt élő érintett, és egy ilyen fejlesztés előtt szerintük széleskörű egyeztetést kellett volna folytatni a lakosokkal, mérlegelve, hogy egy ennyire nehéz pénzügyi helyzetben tényleg ez volt-e a legfontosabb.



– Másrészt azt is gondoljuk, hogy az átlátható működés és működtetés egy olyan fontos sarokpont, amelyet mindenkinek be kell tartani, és mindenkivel be kell tartatni. Mivel pedig az EgerAPP nem is lehetne jobban Eger és az egriek ügye, közérdek az eljárás részleteinek nyilvánosságra hozása. Azt is gondoljuk ugyanakkor, hogy a közgyűlés tájékoztatása, illetve közgyűlési határozat nélkül nem szerencsés bejelenteni egy ilyen fejlesztést, mert ez tovább erodálja az egri közélet amúgy is toxikus légkörét. Az sem segít ebben, hogy a Fidesz-KDNP frakcióvezetője reklámozza az applikációt, ha közös ügy, akkor nem lenne szabad senkinek sem kisajátítania. Várjuk az érintett szereplők válaszait a feltett kérdéseinkre – írták.

Ugyanakkor Jánosi Zoltán (Momentum) az Evat felügyelőbizottságának tagja még múlthónap végén hírt adott róla, hogy december 22-i igazgatósági ülésen született döntés. Mint írta az EVAT Zrt. Igazgatósága elrendelte egy applikáció formájában megvalósuló, informatikai fejlesztés előkészítését, valamint felkérte a vezérigazgatót, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a leányvállalatokkal, az önkormányzattal az alkalmazási és fejlesztési lehetőségeinek minél szélesebb körű kiaknázása érdekében. A digitális átállás hatalmas lehetőségeket hordoz a turisztikai, információs, reklám területén, de az önkormányzati cégek munkáját is segíteni fogja.