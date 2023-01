Balogh Éva kifejtette, egyházi fenntartású intézményekből is kapott jelzéseket. Az egri érsekség egy javaslatot fogalmazott meg az egyházmegye intézményeinek, amelyben azt kérik, a pedagógusok tartózkodjanak a szélsőségektől és ne sztrájkoljanak. Ezen kívül egy református intézményvezető megtiltotta kollégáinak a sztrájkot. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, az egyházi intézmények dolgozóit is megilleti az, hogy kinyilvánítsák az akaratukat és részt vegyenek a sztrájkban. A fenntartó csak javaslatot tehet, illetve az intézményvezető dönthet, hogy mit enged. Ettől függetlenül egyébként katolikus iskolában is lesz megmozdulás a héten.

Balogh Éva közölte, már kapott jelzéseket tantestületektől, hogy melyik nap fognak sztrájkolni, így január 30-ára és 31-ére is terveznek megmozdulásokat kollégái. Kiemelte, továbbra is azt szeretnék elérni, hogy csökkenjenek a diákok és a tanárok munkaterhei, illetve a pedagógusok ne kerüljenek abba a megalázó helyzetbe, hogy a fizetésüket a garantált bérminimumra is ki kelljen egészíteni, s alig keressenek többet, mint az ösztöndíjban részesülő, szakképzésben részt vevő diákok.