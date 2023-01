– Szomorúan vettük tudomásul, hogy legutóbbi megnyilvánulásával gyakorlatilag hitet tett amellett, hogy nem szeretné, ha közel 800 bérlakásban élő család lakhatási körülményei számottevően javulnának. A karbantartási munkálatokra szánt pénz visszatartásával ugyanis több száz, nehéz körülmények között élő család életkörülményeinek a javítását lehetetleníti el – folytatták. Az Evat hozzátette, fontos elmondani azt is, hogy a nyilvánosság előtt tett megnyilvánulásaival ellentétben éppen Mirkóczki Ádám volt az, aki a 2022. évi költségvetésbe betervezte azt az összeget a lakások felújítására, karbantartására, amelyet most nem hajlandó kifizetni.

– Ahogyan szintén Mirkóczki Ádám volt az is, aki két éven keresztül a garzonház korlátrendszerének felújítására „elfelejtett” forrást biztosítani. Az EVAT Zrt. bérlakások felújítására és karbantartására szánt keretét az elmúlt években az a volt kollégánk kezelte a Vagyongazdálkodási Divízió vezetőjeként, akit a polgármester és Minczér Gábor alpolgármester is a cég „utolsó szakembereként” jellemzett nemrég és aki információink szerint jelenleg is tanácsokkal látja el a város vezetését. Javasoljuk tehát, ha úgy gondolja, hogy ezek a pénzek „el lettek tapsolva”, akkor kérdéseivel bátran forduljon hozzá – reagáltak arra az állításra, hogy a cégük gyakorlatilag pazarol.

Kiemelték, hogy az EVAT Zrt. változatlanul nyitott a korrekt és szakmai alapon nyugvó együttműködésre mind az önkormányzattal, mind a városvezetéssel.

– Cégünk továbbra is elkötelezett a Katona téri parkolóház jogszerű üzemeltetése mellett, de az ahhoz szükséges feltételeket és forrásokat az önkormányzatnak kell biztosítania. Tisztelettel kérjük polgármester urat, hogy a törvényeknek megfelelően írja alá az elfogadott közgyűlési döntéseket és működjünk együtt a parkolóház újranyitása érdekében, hogy 3 év után felújíthassuk és biztonságossá tehessük a garzonház korlátrendszerét, hogy korrekt és kielégítő életkörülményeket teremthessünk több száz bérlakásban élő, nehéz sorsú egri család számára, hogy ne ütközzön problémába a távhőszolgáltatás a fűtési szezon kellős közepén, és hogy minden önkormányzati cégnél munkát vállaló időben megkaphassa a fizetését – kérte az Evat.