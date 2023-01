Első ízben rendezte meg az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (EBHT) az Egri Csillag - Egri borvidéki - Újbor versenyt a Hotel Villa Völgyben hétfőn. Farkas László, az EBHT elnöke portálunknak elmondta, nem ok nélkül szervezték meg ezt az eseményt, a céljuk, hogy a borászok beszámolhassanak az újboraikról borverseny formájában is.

– Terveink szerint még két hasonló borverseny lesz idén. Fontos, hogy az újborokat is széles körben mutassuk be – részletezte az elnök.