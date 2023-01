– Egerszalók látványossága több, mint hatvan éve kezdett el fejlődni, s azóta növekszik, hiszen folyamatosan kapja a vízjogi létesítési engedély szerint kivehető vízmennyiséget. Van mellette egy mesterségesen kialakított betontálcás domb is, amit tévesen, gyakran összekevernek az eredetivel – mondta el portálunknak Kiss Réka, az Egerszalóki Gyógyforrás Kft. ügyvezetője.

A „műsódomb” nem Gyógyforrás Kft-hez, hanem a fürdőhöz tartozik. Annak betonmedencéibe is folyik víz, de ahhoz nem természetesen kialakult látványosságtól veszik el a vizet, s míg az eredeti mésztufa domb helyi védelem alatt áll, addig a mesterséges társa nem.

A kommentelők tehát tévesen gondolják azt, hogy a híres egerszalóki sódombtól bárki is elvenné a vizet, és az sem helyes megállapítás a részükről, hogy csökkenne a mérete, éppen ellenkezőleg, a vízből folyamatos kirakódásnak köszönhetően egyre nagyobb. A növekedés vizsgálatára 2019-ben egy átfogó tanulmány részeként, egyebek között az 1961-ben fúrt kút szabad kifolyásából kialakult mésztufadomb 3D topográfiai felmérés összevetését is elvégezték a 2006-ban történt felmérésekhez viszonyítva. Összesen 3 ezer 444 mérési pont adatait összehasonlítva megállapították, hogy évente átlagosan 20,5 köbméter sólerakódással növekszik a domb.

Többen nehezményezik azt is, hogy nem hófehér a színe.

– Helyenként zöld, máshol feketés részek is megfigyelhetők rajta. A sódombon kialakuló vegetációs elszíneződések évszakonként változnak. A mésztufadomb mikrovegetációs vizsgálatán belül végzett algavegetációs megismerése során olyan zöldalga faj is előkerült, mely a hazai flórában igen kevés helyen fedezhető fel, így a domb környezetében való előfordulása mindenképpen figyelemfelkeltő. A sódomb megjelenését befolyásolja például a csapadék mennyisége, vagy az, hogy milyen évszak van, süt-e a nap, hány fokos víz folyik rá. A feltörő víz 65 fokos, de mire végigfolyik a dombon, addig nyáron 35 fokra, télen pedig akár tíz fokosra is lecsökken az alján – ismertette az ügyvezető.