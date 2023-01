Eger egyik cukrászdája, a Sárvári újabb nehéz helyzetbe került a megemelkedő energiaárak miatt, ezért várhatóan márciusig bezárják üzletüket, s addig csak megrendelésre készítenek süteményeket, közölték közösségi oldalukon.

Detkovics Edit, a cukrászda ügyvezetője portálunk kérdésére elmondta, már 2019-ben is kénytelenek voltak csökkenteni a munkatársaik létszámát. Akkor bár végig biztosított volt az üzletükbe a bejárás, az útfelújítási munkálatok miatt mégis kevesebb vendég tért be hozzájuk, majd a koronavírus miatt újabb nehézségekkel nézett szembe az üzlet. Számos stratégiai változtatás segített újra talpra állniuk. Az új évtől viszont a gazdasági helyzet miatt az időszakos bezárás mellett kellett döntsenek, így jelenleg csak megrendelésre készítenek tortákat, süteményeket, bizonyos termékekből csak nagyobb mennyiség rendelése esetén.

– Nem segített a helyzeten, hogy az emelkedő alapanyag árak sajnos jelentkeztek a késztermékeink árában is, márpedig a minőséget továbbra is tartani szeretnénk. Emellett üzletünkre hatással van a gazdasági helyzet által okozott fizetőképes kereslet visszaesése. Mindeközben a villamosenergia ára annyira magas lett, hogy nagy nehézséget okoz kitermelni a rezsit, így jelen helyzetben nem éri meg, hogy folyamatosan nyitva legyünk. Kis családi vállalkozásként nagyon megterhelő számunkra ez az időszak, nem lakossági fogasztóként ugyanolyan magas árat kell fizetnünk az áramért, mint a nagy gyáraknak. Az üzlethelység bezárása nem jelenti azt, hogy az optimalizált termelés szünetelne. A rendelések felvételénél gondolnunk kell az eszközeink hatékony kihasználására. Ezért változik a rendelhető termékek palettája. Számításba kell vennünk, hogy a kemence felfűtése is magas áramfogyasztással jár, így bizonyos termékek sütését csak nagyobb mennyiségben vállaljuk– tájékoztatott az ügyvezető.

Az időszakos üzlet bezárás idején igyekeznek energiatakarékosabb világító berendezéseket beszerelni az üzletbe, hogy hatékonyabban működhessenek majd. Úgy tervezik, márciusban újra kinyitnak, de ez nagyban függ az időjárástól is, hogy mikortól indulhat a fagylalt szezon.

Jelenleg a cukrászda honlapján keresztül fogadják a megrendeléseket.