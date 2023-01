– A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei 2023. január 14-én vizsgálatot végeztek a patak érintett szakaszán, melyről jegyzőkönyv is készült. Ebben megállapítást nyert, hogy a kérdéses szakaszon található kifolyók az Eger Termál Kft-től vezetnek ki a patakmederbe. A szemle idején a kifolyók alatt minimális, két tenyérnyi habzás volt látható, továbbá PH mérés is történt, melynek értéke 7,08. Ez megfelelő tartománynak számít. A helyszínen szemlét tartott az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnökség szakembere is – válaszolták kérdéseinkre.