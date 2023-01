– A magántulajdonban lévő Katona téri parkolóház szerződése 2020. áprilisban lejárt az ingatlan tulajdonosa és az EVAT Zrt.

között, a parkolóház üzemeltetésére vonatkozó megállapodás. Innentől az EVAT Zrt. korábbi vezetése bármiféle megállapodás és jogcím nélkül folytatta az ingatlan üzemeltetését, melynek során közel 200 millió forint használati díjat fizetett ki. Ennek finanszírozását az önkormányzat az általa meg nem kötött

megállapodás hiányára hivatkozva megtagadta – tette hozzá File Sándor. Kiemelte, Szűcs Tamás munkája kezdetén, 2022. nyarán kezdődött az a folyamat, amely most úgy tűnik negatívan ér véget.

– Az önkormányzat és a polgármester kötelezettsége lett volna, hogy vagy megvásárolja 2020-ban amikor erre lehetőség volt, vagy tovább bérelje az ingatlant. Hosszú hónapok óta folyamatos egyeztetésben vagyunk a tulajdonossal, hogy a parkolóház tovább tudjon működni. A bonyolult jogi helyzet ellenére, lett volna lehetőség a kialakult helyzet megnyugtató rendezésre, az ehhez szükséges szabályos, törvényes közgyűlési döntések meg is születettek, illetve az ingatlan tulajdonosával folytatott egyeztetések eredményesen zárultak, a havi bérleti díj összegét, a korábbi 6 millió forintról sikerült leszorítani. Az EVAT Zrt a parkolóház üzemeltetésének ügyét számos esetben tárgyalta, melyre minden esetben küldtünk meghívót az önkormányzat részére is, de egyetlen esetben sem jött el a polgármester. Többször kértük az ügy közgyűlés elé terjesztését, amely megkeresésekre még csak választ sem kaptunk, illetve a polgármester nem volt hajlandó napirendre sem venni az ügyet, a képviselő testület tagjait kerestük meg, így született döntés. A polgármester mint több más esetben, ezen ügyben is vétót emelt, így október 10.-én ismételt közgyűlés rendelte el a végrehajtást. Sajnálatosan az azóta eltelt időben kifogásokra hivatkozva nem írta alá az előkészített megállapodást. A tavaly decemberben lezajlott, 2023. évi költségvetési egyeztetésen, polgármester szóban is kifejtette, hogy nem ért egyet a közgyűlési határozatban foglaltakkal, és nem fogja aláírni a megállapodást. Mostanra eljutottunk odáig, hogy sajnos ennek hiányában a parkolóház be kell, hogy zárjon – szögezte le.

Amennyiben valóban bezárják az épületet akkor kérik az autótulajdonosokat, hogy január 11-én 9 óráig a gépjárműveket távolítsák el onnan, mivel az lezárást követően a bent maradt autókat csak külön egyeztetés után lesz lehetőségük kihozni.