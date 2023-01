A december elején hatályba lépett kőolajszankciók után két nappal a kormány – a Mol javaslatára – az üzemanyagárstopot megszüntette. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor elmondta, a brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos üzemanyagárat nem lehet az ország összes benzinkútján a magyar családoknak biztosítani. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója akkor közölte, a kereslet az egekbe szökött, a fogyasztók készleteztek, beindult egyfajta pánik. Több mint egy évig tartott a hatósági áras rendszer, és a Mol mindent megtett az ellátás biztosításáért. Éjjel-nappal mennek teherautóik, de nem bírtak többet teljesíteni. Ma már a holtankoljak.hu oldal adatai szerint a 95-ös benzin literje átlagosan 645 forint, míg a gázolaj 710 forint.

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan érintette ez mindez a taxis szektort. Molnár Csaba, a City Taxi Eger vezetője kiemelte, a helyzet elkeserítő.

– Áremelést sem itt mi vidéken, sem a fővárosban nem hajtottak végre. Fix áron dolgoznak mindenhol, kérdés, mikor kezdődnek el a tárgyalások a fővárosban. Több vidéki szolgáltatóval összeghangban, várjuk, milyen emelésben sikerül Budapesten megállapodni, ahhoz képest próbáljuk belőni a még elfogadható mértéket – mondta.

Nem ez a fő probléma Molnár Csaba tapasztalata szerint. Nincs fizetőképes kereslet, nincsenek utasok, a droszton folyamatosan ott állnak autóikkal, két, két és fél óra is eltelik két fuvar között.

– Most minden ellenünk dolgozik. A szilveszter jó volt, de a január az szörnyű. Harmincnégy év tapasztalata hasonló, az év eleje mindig gyengébb, de ez most hatványozottan igaz. Nincs hó, nincs hideg, az emberek nem költenek taxira, csak azok, akiknek valamilyen halaszthatatlan dolga akad. A gyenge télnek egy előnye van számunkra, nem kell fűteni az álló helyzetben az autóinkat. Azt mondanám, ez az időszak még a Covid időszaknál is rosszabb. Arra biztatom az embereket, használják a taxit, a belvárosi parkolási helyzet egyre siralmasabb, s talán jobban megéri minket választani, mint a saját járművüket – húzta alá.

Hozzátette, kollégái egy része ismét főállás után néz, és a taxizást megtartják mellékállásnak a turistaszezon kezdetére. A költségeikről szólva elmondta, a bevétele fele megy el tankolásra.

– Drágult a kocsik fenntartása, szervizelése, növekedtek az alkatrészek árai is, a tízévenkénti autócsere is terhet ró a fuvarozókra. A használtautó-piac is kiüresedett, alig találni megfelelő árú járművet, hiszen, ha ilyen megjelenik, arra azonnal lecsapnak a vevők – húzta alá. Most már elmondása szerint abban bíznak, konszolidálódik a helyzet, az üzemanyag ára csökkenjen, hiszen az a környező országok közt nálunk a legdrágább.