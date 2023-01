A minap nagy szeretettel olvastam e hasábokon kolléganőm, Barta Kati okfejtését a hétköznapi örömökről. A lényegi kérdéseket illetően könnyű a közös nevezőt megtalálnunk, hiszen csaknem napra pontosan egyidősek vagyunk, a különbözőségek pedig aligha életszemléletünkből adódnak. Inkább abból, hogy ő a nőiségével sokkal érzékenyebb nálam, ritkábban ragadja el a nagyívűség, ehelyett lehajol a legkisebb sziromért is.

Hálanaplója elgondolkodtatott. A reggeli kávé illatától a kandallóban ropogó fa melegén át a kutyája öröméig megannyi apróság teszi szebbé mindennapjait – írja. Csupa olyasmi, amik a férfiember érzelmi komfortját is meghatározzák, csak éppen a jobbik esetben természetesnek fogja fel, a rosszabbikban pedig észre sem veszi.

Pedig nem ártana. Mert értekezhetünk mi a világ nagy dolgairól, ahogy időnként én is teszem – sőt, abban is hiszek, hogy nem hiába –, ám attól még a saját kis valóságunk szabja meg emocionális mozgásterünket. Gyerekeink ragaszkodása, unokáink nevetése, vagy „csupán” annyi, hogy a szomszéd visszaköszön.

Földhözragadtak volnánk? Azok bizony; más kérdés, hogy nem feltétlenül egyformán éljük meg mindezeket. De elhihetik, az őszinte boldogságkeresők között elhanyagolható a különbség. Meglehet, mindössze annyi, hogy míg mi, halandók, a reggeli kávé és az esti jóéjtpuszi között a gályát hajtottuk, addig Verdi szerzett néhány operát.