A MÁV-Volán-csoport folyamatosan fejleszti közös szolgáltatásait: már az Eger, Salgótarján, Gyöngyös és Gödöllő vonzáskörzetében közlekedő Volánbusz-járatokra érvényes helyközi viszonylati autóbuszbérletek is megválthatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból, közölte a MÁV.

A legutóbbi, decemberi fejlesztések – a Budapest, illetve Gyöngyös, Gödöllő és a Galga-menti települések között felhasználható közös bérlet bevezetése, valamint a Volánbusz soproni helyi díjtermékeinek MÁV-START rendszerében történő értékesítése után – ismét újabb Volánbusz-bérletek válthatók meg a MÁV-START automatáiból és jegypénztáraiból: már az Eger, Salgótarján, Gyöngyös és Gödöllő vonzáskörzetében közlekedő Volánbusz-járatokra érvényes helyközi viszonylati autóbuszbérletek, valamint a komlói helyi termékek is elérhetők a vasúttársaságnál.

Az így kiadott bérletekre a rendszer már ráírja az utazási viszonylatot, ezért azokhoz a bérletigazolvány kiváltása már nem szükséges, ugyanakkor a teljesárú bérlet személyazonosság igazolására alkalmas okmány, a kedvezményes bérlet pedig a kedvezményre jogosító igazolvány, illetve igazolás felmutatásával együtt érvényes. A bérletek visszaváltása csak az érvényességi idő kezdete előtt, 20 százalékos kezelési költség levonása mellett kezdeményezhető a MÁV-START ügyfélszolgálatán.

A MÁV applikáció „Térségi és városi jegyek” menüpontjából megválthatók a Volánbusz egyes székesfehérvári, nagykanizsai, várpalotai, zalaegerszegi, siófoki, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi, békéscsabai, ajkai, salgótarjáni, tatai, szegedi, gödöllői, gyöngyösi és soproni helyi díjtermékei, Eger és Gyöngyös esetében is bérletek vásárolhatók. Ezen helyi bérletek a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban is megválthatók. A vasúttársaság automatái az utasok rendelkezésére állnak a mostani fejlesztésben érintett 4 település - Gödöllő, Salgótarján, Eger és Gyöngyös - autóbusz-állomásain is.