Kedden délután a Bartakovics Béla Közösségi Ház színháztermében hetven, Heves vármegyei gyermekotthonban vagy lakóotthonban nevelkedő gyerek vehetett részt egy csak nekik szóló színházi előadáson. A Gárdonyi Géza Színház művészei egy, az egri vár viadaláról szóló vásári komédiát mutattak be arról, hogyan űzte el Dobó Katica a törököket, sok variációban. Emellett ismert musical részleteket és vicces prózai műveket adtak elő a gyerekseregnek. A meglepetés előadás része volt annak az akciónak, amelyet a teátrum karácsony előtt szervezett. Akkor a társulat adománygyűjtést kezdeményezett a hátrányos helyzetű, önhibájukon kívül családjuktól távol nevelkedő gyermekek javára.

Vermesné Kormos Anita, a Gárdonyi Géza Színház szervezőirodájának vezetője elmondta, szerették volna kicsit meghálálni azt a fajta lelkesedést, részvételt a színházi előadásokon, amit a gyermekotthon lakói részéről tapasztaltak.

- Nagyon lelkesek és hálásak azért, hogy eljöhetnek színházba. Számomra nagyon fontos volt, hogy összekapcsolva az ünnepekkel, talán hagyományt is teremtve a színház egyöntetűen mögé álljon egy ilyen kezdeményezésnek. Megkérdeztük az otthonokat, hogy mire volna szükségük. Sok játékot, sporteszközt, könyveket és társasjátékot kaptak, ruhát is hoztak az adományozók, de utaltak is az egyesületnek és a gyűjtődobozba is érkezett egy kevés pénz – számolt be a gyűjtés eredményéről Vermesné Kormos Anita.

Ezen kívül egy, a 12 és 18 éves korosztályoknak szóló összeállítással készültek a színészek.

- Az együttműködésünk akkor kezdődött, amikor a színházhoz érkeztem. Az intézmény korábban is nagy hangsúlyt fektetett a hátrányos helyzetben lévő családok, idősek, gyerekekre, vendégül látjuk őket előadásokra, nekik is szervezünk külön produkciót. Az Egri Gyermekotthon az én felfedezésem, öt éve hívom őket előadásokra, öröm számomra is, hogy eljönnek, láthatom arcukon a meghatottságot előadás után, amit kivált az élmény – hangsúlyozta a szervezőiroda vezetője.

Elárulta, korábban nem rendeztek hasonló gyűjtést, de bízik benne, hogy lesz még hasonló. Az adományozásban részt vettek a színház munkatársai, nézői, de a város lakói is.

Istványiné Perge Gabriella, az egri gyermekotthon vezetője elmondta, sok könyvet kaptak, szép társasokat, sporteszközöket, sőt, dobot is. Próbáltak igazságosak lenni, elosztani az ajándékokat a lakás- és gyermekotthonok között, az adományokból az egri és a lőrinci intézmény is részesül.

- Nagy öröm, amikor adakozó jószándékkal találkozunk. Ez nem csak az adományokban nyilvánul meg, hanem a rendszeres színházi meghívásokban, visszajelzésekben is, hogy mi vagyunk a leglelkesebb gyerekközönsége a színháznak. Ez nagy dicséret. A mostani előadás csak nekünk szól, óriási ajándék, és nagyra értékelik a gyerekek. Annyira otthon vannak a színház világában, hogy érdeklődnek, zenés, vagy táncos darab lesz, esetleg mesejáték. Ismerik a fogalmakat, műértő korosztállyal jöttünk, és örömmel – mondott köszönetet Istványiné Perge Gabriella.

Nyesőné Maksa Erika, a Heves Vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője elárulta, a színház az egri gyermekotthon negyven lakójának egész évben biztosít az előadásokra látogatásokat. Nagyon szeretnek ezekre járni, élményekkel térnek vissza. A mostani alkalmon a 170 gyerek közül 70-en vehettek részt. Kifejtette, adományokat szeretettel fogadnak mindig, a tartós élelmiszert, könyveket, játékokat fel tudják használni. Ha valaki szeretne ilyeneket eljuttatni hozzájuk, kereshetik a gyermekotthonok vezetőjét, s bevihetik a nekik szánt segítséget.