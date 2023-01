Jó döntés volt az enyhe napokban nyitva tartani az egri pumpapályát, melynek átadásáról portálunk is írt. A téli szünetet kihasználva a diákok, sőt a kisebbek is lelkesen bringáztak, de akadt, aki rollerrel vágott neki a mesterséges lejtőknek. Volt, aki a szüleivel bringázott, a nagyobbak már baráti társaságba verődtek. Ez is mutatja, hogy remek közösségi hely született a szórakozási lehetőségekben nem igazán bővelkedő egri Lajosvárosban.