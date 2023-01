Fodor Géza függetlenként indult, 184-en voksoltak rá, ami a szavazatok 53 százaléka. Mennyhárt László – korábbi képviselő –, úgyszintén függetlenként, 163 voksot kapott, ami közel 47 százaléknak felel meg. Mindössze tehát húsz szavazaton múlt, hogy ki vezeti a gyógyvizeiről, turizmusáról híres települést.

Török Ferenc és Izer Zsófia maradt a képviselő-testületben, Kiss Gyula és Mennyhárt László helyére viszont Rostás Ádám és Kalicz László került be.

– Mikor tavaly október végén feloszlatta magát a testület, az volt a cél, hogy így vagy úgy de egy olyan összetételű településvezetés jöjjön létre, amely jobban együtt tud működni. Most új alapokra helyeztük a közös munkát, két korábbi képviselővel egyébként is együtt tudtam működni, a most megválasztott két képviselő pedig támogatásáról biztosított. Reméljük visszaköltözik Demjénbe a nyugalom és a béka, hiszen sok a tervünk, s a fejlődést csak céltudatosan, együttműködve a település javát szem előtt tartva érhetjük el – mondta a polgármester.