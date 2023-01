Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hazai gazdaság tavalyi évéről adott áttekintést a hallgatóságnak, s kifejtette, hogy az idén kis növekedéssel lehet számolni, illetve azzal, hogy az infláció az első félévben ér a csúcsra. Arról is szólt, hogy nem számít ebben az évben európai uniós forrásokra. Marad a nagy munkaerő-kereslet, továbbá lehet alapanyag- és nyersanyaghiány. Az energiaárak magasak maradnak, de kevésbé, mint 2022-ben, a cégek energiaköltségei pedig akár a 2021-es szintre is csökkenhetnek az időközben bevezetett optimalizálásoknak köszönhetően. Az már bizonyos, hogy mindenkinek foglalkoznia kell az energetikai kérdésekkel, azoknak is, akik egy évvel ezelőttig úgy gondolták, hogy erre nem kell gondolniuk.

Beszélt az elnök a Széchenyi Kártya jelentőségéről a hitelpiac szűkülése miatt, illetve a Baross Gábor Hitelprogramról is. Kifejtette, hogy a folyamatban lévő tűzoltás után a gazdaság reorganizációjára, újjászervezésére van szükség, ezt sok cég megtette már, s igaz a mondás, hogy aki beruház, az előnybe kerül.

Felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány hozott a lakosság, az állami beruházások és a vállalkozások támogatása terén. Kitért azokra a kérdésekre, amelyeket a kamara vetetett napirendre és ért el eredményeket, így a kamatstopra, a Széchenyi Kártya meghosszabbítására, az iparűzési adó felezésére. Szerinte még intézkedések szükségesek a digitalizáció, az innováció támogatása terén, a zöld átállásban, energiaátállásban, alternatív források bevonásában, illetve az export fellendítésében. Kihívást jelentenek a következő időszakban a háború hatásai, az uniós növekedés helyreállítása, az exportpiacok állapota, a forint ingadozása, az infláció letörése, az energiaellátás biztosítása.

A rendezvényen kamarai díjakat is átadtak. Heves Megye Gazdaságáért díjat kapott a bélapátfalvi Tometh Kft. és a sarudi Élményfalu Kft. Heves Megye Innovatőre díjban részesült a Graefl Major Kétútköz. Kamarai Munkáért Díjat vehetett át Kalmárné Nagy Ildikó fodrász, az SZ-2000 Audit Bt., a Hevesgép Kft., valamint munkatársunk, Kiss Barnabás, illetve a Hungarotech 2000 Kft. Heves Megye Szakképzéséért díjat kapott Mezriczky Attila (Robert Bosch Elektronika), Kis Károlyné ls Varga Tamás (MVM Mátra), Bózsóné Szabó Ágnes és Burai György (Bornemissza Gergely Technikum), Szabados Gyula (Március 15 Gimnázium). Zöld Gazdaságért díj Dekarbonizációs díját vehette át az Axis Bentonit Kft., a TaGa Mérnöki Kft., az Agriapipe Kft., a Mádava Góvinda Kft., a Tisza-tavi Ökocentrum, valamint a Radír Reklám.