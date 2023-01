Szerdán Füzesabonyban minden előzetes várakozást felülmúló érdeklődés mellett startolt az az agrár-roadshow, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Vármegyei Szervezete indított útjára. Szendrei László, megyénk agrárkamarai elnöke a szakmai fórumot megelőzően arról beszélt portálunknak, hogy az eseménysorozat célja felkészíteni a szűkebb hazánk gazdálkodóit arra, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) új agrártámogatási rendszerében tavasszal zökkenőmentesen adhassák be az egységes kérelmeket. Mint arról korábban portálunkon beszámoltunk, Magyarországnak a KAP-hoz kapcsolódó stratégiai tervét tavaly ősszel elfogadta az Európai Bizottság. Ennek eredményként a 2023–27-es uniós támogatási ciklusban 5376 milliárd forint támogatási forrásból újulhat meg a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar.

– A KAP-nál továbbra is marad a korábbi két pillér. Az elsőben a területalapú támogatás továbbra is megmarad. Ezen belül nagyon sok zöldítéssel kapcsolatos programot kell majd a gazdákodóknak véghezvinni. A második pillér tartalmazza a vállalható részeket, külön a szántóra, gyepre, szőlőre, gyümölcsösre – ez az Agrárökológiai Program (AÖP). Úgy gondolom, ezen belül nagyon sok gazda fog különböző vállalást tenni. Részletesen le van írva, hogy melyik hány pontot jelent. Minimum két pontot kell elérni ahhoz, hogy a hektárra vetített plusz pénzösszeget az adott gazda elérhesse. Nem bonyolult rendszer, de mégis más, mint az előző ciklusban, ezért is szerveztük a roadshow-t. Ez a gazdálkodók közvetlen, személyes tájékoztatását célozza a programok alakulásáról, s arról, amire fokozottan oda kell figyelniük. Az információkat közvetlenül a jogalkotótól kapják. Ezek az alkalmak nagyon fontosak, mert jó lenne megyénk gazdáit már a májusi pályázatbeadásra úgy felkészíteni, hogy az új rendszernek legalább az alapjaival tisztában legyenek. Nagyon sok pénzt tudnak az új rendszerben nyerni, de könnyen veszíthetnek is. A falugazdászokat már felkészítettük, és a vezetésükkel helyben elkezdődött a gazdálkodók tájékoztatása, de nyilván a legjobb első kézből, közvetlenül a jogalkotóktól hallani mindent a roadshow-kon – foglalta össze Szendrei László.

Az agrárfórumot dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg azzal a bizakodással, hogy a merőben új támogatási rendszer eddig ismeretlen részletszabályait megismerhetik a megjelentek.

dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője

– Soha ekkora támogatást még nem kapott a magyar agrárium. Minél mélyebb ismeretek mielőbbi megszerzésére és összefogásra lesz szükség a sikerhez. Napjainkra az élelmiszer stratégiai termékké vált, ezért a gazdák szerepe óriási. Mindezt tudja a magyar kormány, ugyanúgy szüksége van a gazdálkodókra, mint azoknak a kormányra. Ez stratégiai együttműködés – emelte ki dr. Pajtók Gábor.

Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja köszöntőjében arról beszélt, hogy a megjelentek nagy száma is igazolja, mekkora igény van a támogatásra.

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal főispánja

– Ki kell emelni, hogy nem csak uniós forrásról van szó, sőt, azt döntő mértékben kiegészíti a magyar kormány nemzeti forrásból. A sikeres gazdálkodáshoz egyrészt bízni kell Istenben, hogy jó időt, csapadékot ad, másrészt a támogatásokat igénybe kell venni. Vármegyénk kormányhivatala és agrárkamarája annak érdekében kötött együttműködési megállapodást, hogy hasonló fórumokon információkhoz juthassanaka gazdálkodók, miközben a két szervezet közös háttérmunkával is segíti a boldogulásukat – mondta Ignácz Balázs.

A KAP új támogatási rendszere részleteinek ismertetését Palakovics Szilvia, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vezető agrárpolitikai szakértője kezdte. Előadásában a rendszer első pillérét, a közvetlen támogatások rendszeréről beszélt a hallgatóságnak. A második pillért, a vidékfejlesztési támogatások rendszerét Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára értelmezte. Dr. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) főtitkára a földforgalmi szabályozásban történt friss változásokat foglalta össze. Jakab István országgyűlési alelnök, a MAGOSZ elnöke az agrárpolitikai aktualitásokat ismertette.

– Az EU Közös Agrárpolitikájához kapcsolódó magyar stratégiai tervet az unió elfogadta. A források az utolsó centig a rendelkezésünkre állnak. Rajtunk múlik, hogyan használjuk ki azokat – foglalta össze Jakab István.

Az előadások és ismertetők után a megjelent gazdálkodók kérdéseire válaszoltak a meghívott szakértők. A szerdai agrárfórum megjelent Seszták Attila, a NAK Heves Vármegyei Igazgatósága igazgatója és Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere is.