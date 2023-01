Vasárnap megkezdődött Egerben is az idei ökumenikus nemzetközi imahét, amely a keresztény egyházak világszerte közös rendezvénysorozata. Az évente januárban sorra kerülő eseménysorozaton a megyeszékhelyen hagyományosan valamennyi felekezet a saját templomában indította a programot. Hétfőn az evangélikus templomban folytatódtak az események. Az Egri Főegyházmegye tájékoztatása szerint Aklan Béla Sándor, a liturgiát vezető evangélikus lelkész köszöntötte a jelenlévőket, majd a különböző felekezetek képviselői olvasták fel a Szentírás egyes részeit. Igehirdetésében dr. Ternyák Csaba egri érsek kiemelte, hogy az évről évre visszatérő ökumenikus imahét mindig újabb alkalom a találkozásra, egymás barátként való köszöntésére, a közös imádkozásra és más felekezetű papok, lelkipásztorok prédikációinak meghallgatására.

– Nem menthetjük fel magunkat Jézus szavai alól, melyek nem csupán kortársaihoz szóltak: a külsőséges vallásosság elemeitől, a törvények kijátszásától tartózkodnunk kell. A parancsok, előírások hierarchiájában a legfontosabb a szeretet erénye. A jog, az irgalom, a hűség sem elvont fogalmak, ezek valódi tartalmát kell szem előtt tartanunk, képmutatás nélkül. Összekuszált világunkban mindannyian érezzük, hogy milyen nagy szükség van a jó cselekedetekre és az igazság keresésére. Az az érzésünk, mintha a világ, az ember egyre távolabb kerülne Istentől, és egyre inkább az önzés és az igazságtalanság uralkodna. Az pedig különösen veszélyes, ha mi keresztények úgy teszünk, mintha mi különbek lennénk a világnál, holott mi is éppen pontosan ugyanolyanok vagyunk. Képmutatás az is, amikor magunkat jobbnak állítjuk be, mint amilyenek valójában vagyunk és ez a legsúlyosabb visszaélések egyike. Ne hazudjuk magunkat jobbnak, mint amilyenek vagyunk – fogalmazott dr. Ternyák Csaba.

A befejező imádság előtt Patkós Attila szavalta el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A záró áldást a jelen lévő felekezetek papjai, lelkipásztorai – Demkó Balázs görögkatolikus, Zentai László baptista, Tóth Imre református lelkészek, valamint Aklan Béla Sándor és dr. Ternyák Csaba – mondták.

Az ökumenikus imahét Egerben kedden a Bazilikában Aklan Béla Sándor igehirdetésével folytatódott. Szerdán a Szent II. János Pál pápa Evangelizációs Központban Tóth Imre, csütörtökön a ciszter templomban Demkó Balázs, pénteken a minorita templomban Zentai László, szombaton pedig a református templomban Ailer Gellért római katolikus plébános hirdet igét.