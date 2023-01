– Nagy mérföldkő volt egyesületünk életében 2022, hiszen 2016. óta ez az év volt az, amikor a legtöbben kértek tőlünk segítséget, és sokan támogatták is a munkánkat, így az a szerencsés helyzet állt fenn, hogy teljesíteni tudtunk minden kérést – mondta el portálunknak Galyasné Dósa Katalin.

Társadalmi problémákat érintő törekvéseikkel segítséget nyújtanak például a hátrányos helyzetű hölgyeknek, a menstruációs szegénységgel is foglalkozó Jótündér Szolgálatuk innovációs díjat is nyert.

Szolgálatukhoz az év bármely napján fordulhatnak segítségért családok, akár például ha élelmiszerre vagy ruhára van szükségük.

– Tartós élelmiszert vittünk egy családnak, amikor az anyuka elmondta nekünk, hogy olyan nehéz helyzetben vannak, hogy neki és a lányának is problémát jelent a menstruációs higiéniai termékek megvásárlása. Ekkor jött az ötlet, hogy ilyen téren is segítsünk másokon. A füzesabonyi járásban is sokan vannak, akik érintettek, ezért is jelentett nagy segítséget, hogy nyertünk egy pályázatot ezen probléma megoldására – jegyezte meg az elnök.