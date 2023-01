– Ezen lépésükkel kizárólag rám akarnak nyomást helyezni, hogy írjam alá azt a 25 éves bérleti szerződést, amely a mai árakon számolva is 1,5 milliárd forintos kárt okozna az egri adófizetőknek. Emlékeztetném az Evat Zrt. vezetését és az egri autósokat, hogy 2020 tavaszától, tehát közel három éve, az Evat Zrt. aláírt szerződés hiányában is ugyanúgy működtette a parkolóházat, mint korábban. Tény, hogy amíg valóban szakemberek irányították és vezették a céget, a parkolóház bezárására irányuló lépés föl sem merült, annak működése zavartalan volt. Amióta Oroján Sándor emberei átvették az irányítást, csak a káosz, a szabálytalanságok, a rosszindulat és a hozzá nem értés jellemzi a társaság működését. A magam részéről türelmet kérem az egriektől, ezt a problémát is meg fogjuk oldani, de nem bármi áron, és nem úgy, hogy korrupt emberek hízzanak abból, hogy Eger városa egy negyedszázadra eladósítja magát – közölte Mirkóczki Ádám.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Orosz Lászlóné Ibolya, a Fidesz-KDNP egri képviselője is kifejtette a véleményét: Eger érdeke az lett volna, és most is az lenne, hogy üzemeljen a parkolóház, mert így is kevés a parkolóhely a belvárosban.