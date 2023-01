Részlet a Népújság, 1960. májusi, 11. évfolyam, 102-127. számából

1. Csak a környezet szép. A természet igazán nem bizonyult szűkmarkúnak, amikor a megye legkisebb járási székhelyének, Pétervásárának környékét mintázta Valóságos mestermunka. Mennyi hegy, völgy és menynyi szín... Maga a község: Pétervására már kevésbé gyönyörködtet, de ennek inkább okai az emberek, mintsem a körülmények. Elhanyagolták saját fészküket a pétervásáriak... Legalábbis eddig édeskeveset törődtek csinosításával, fejlesztésével.

2. Omladozik a kastély. Bárki akármit is mond, a Keglevich grófék hajdani fényes rezidenciája most is a község dísze lehetne. Mert berendezhetnék üdülőnek, vagy gyermekotthonnak. Csak éppen magtárnak nem. És mégis az lett belőle. A műemlék kastély azon kevesek közé tartozik, amelyek szerencsésen vészelték át a háború viharait, de annyira, hogy a felszabaduláskor még a berendezése is sértetlen volt. Aztán széthordták mindent. És most már az épület is romlik, bomladozik, pedig nagy kár érte. Egy épület, amely értékes és mégis halálra ítélték. Hogy miért? Műemlék. Tehát csak eredeti módon lehetne helyreállítani. Igen ám, de ez drága mulatság és nincs rá pénz. Vállalná ugyan több szerv is a renoválást, ha azután a sajátjának mondhatná, még a tanács is helyreállítaná — csak nem az eredeti módon. Ezt azonban nem lehet. Mert műemlék. Így nem marad más: addig omlik, amíg a földdel lesz egyenlő. És akkor behinthetik sóval... Vagy van más megoldás is?

3. Sárfészek helyett főtér. A tanácson az a hír járja, rendezik Pétervására belterületét. Először is főterét alakítják ki, s majd parkosítják. A község központjában, tehát a mostani sárfészek helyén, mintegy 250 ezer forint értékű munkával kellemes ligetet, parkot létesítenek. Másik 250 ezér forint az útépítésre kell. A Lenin és az Orgona út ugyanis olyan, hogy a fuvarosok még a szén szállítását sem vállalják az ott lakóknak. És hidat is építenek öt méter széleset. A főtérre persze, felszerelik a fénycsöveket és... És ha mindez valóra válik, rendesebb lesz Pétervására...

4. Tejbolt hiányzik a településről.

Az egyik háziasszony panaszkodott:

— A tej négy forintba kerül, a kenyeret pedig a zöldséges boltban árulják.

— Három forint a tej litere, nem?

— Másutt igen. De nálunk, Pétervásárán nincs tejbolt. Aztán kinek milyen a szerencséje, olyan áron vásárol a gazdáktól.

Az valóban igaz, hogy a földművesszövetkezet, vagy valami más kereskedelmi vállalat, nyithatna egy tejboltot Pétervásárán. Megérné. Sok a hivatalnok, de más is, aki ott reggelizne, vagy délelőttönként meginná a maga egy-két csésze tejét, tejeskávéját, kakaóját. És a kenyérbolt ügye is... Azért igazán nem kellene összeházasítani a péksüteményt, a pirosra sült ropogós kifliket és zsemléket a poros, piszkos burgonyával, zöldségfélékkel...

5. Gyorsan fogy a cigaretta. Jaj a pétervásári szenvedélyes dohányosoknak. A trafikáru csupán kéthetenként érkezik a községbe, de gyakran még két hét után sem. Ám nagyobb baj, hogy a dohányáru mindig kevés, így már egy hét után is elfogy — főleg — a keresett Kossuth és Terv cigaretta. A második hét vége felé már csak Csongor szivar van. „ízlik, nem ízlik, nem kap mást”- alapon, még a gyenge dohányosok is szivarozni, vagy pipát szívni kényszerülnek. Nem lehetne ezen valahogy segíteni?