A leveleket követően több helyi is fölszólalt. Volt, aki kifejtette, szerinte kezelhetetlen gyerekeket is ide hoznak, korábban eltanácsolták őket Bélapátfalváról a mikófalvi iskolába, míg az működött. Az udvarokra különféle dolgokat dobálnak be, visszaszólnak a lakóknak, a nevelők pedig elhiszik a hazugságokat. Vannak, akik iskola helyett csikkeznek, olyankor hol vannak az intézmény vezetői, kérdezte, kérdezte Sepelye Istvánné.

Országh Gábor elmondta, ő volt rendőr, iskolarendőr, dolgozott olyan településen, ahol gyermekotthon működött. Szerinte hatalmas probléma a lakosságnak, nehéz megítélni, mi a helyes szülőként, lakosként. Megdöbbentett mindenkit, mit tettek a mónosbéli gyerekek Egerben. Szerinte a gyerekek nem tudnak beilleszkedni, mert kevés inger éri őket, nem nekik való a falu, ahol nincs például sportolási lehetőség. Nem érzi, hogy jó szimbiózis alakult volna ki a gyerekek, a lakosok és a vezetők között.

Nem ritka a törés-zúzás

Egy polgárőr azt kérdezte, ha a helyiek délután öt körül már nem járkálnak az utcán, a gyermekotthonosok fél tizenegykor miért? Hogy jönnek ki az intézményből? Előfordul törés-zúzás is, ezért is félnek kimenni az emberek egyedül este nyolckor az utcára, mert nincs, aki segítene nekik, ha bajba kerülnének.

Szőkéné Beatrix szerint a kisboltban nem tud mit kezdeni azzal, ha hárman mennek be, külön kérte a gyerekeket, hogy egyesével menjenek. Még ócsárolják is, ha nem ad ki nekik dohányterméket. Előfordul, hogy a kutyát ingerlik, égő csikket nyomnak az orra felé, energiaitallal öntik szembe. Ezen kívül beszólnak, leszólítják a helyieket. Volt, aki megjegyezte, a kapuk rugdosásával, dobálásával is ingerlik a kutyákat.