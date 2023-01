Az intézmény egész napos programmal készült a továbbtanulni vágyóknak, akik egyebek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhettek, de a diákéletet meghatározó programokba is betekintés nyerhettek. A programsorozat kezdete előtt dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes köszöntötte a fiatalokat és az őket elkísérő szüleiket. Mint mondta, lényeges, hogy a fiatalok személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk a sikeres felvételi esetén a következő időszakban.

Őt követően Bukta Péter, az Oktatási Hivatal osztályvezetője bemutatta a felvételi eljárás részleteit.

– Változik 2024-től a felsőoktatási felvételi rendszer, melynek előzményeként 2023-tól intézményünk eltekint az emelt szintű érettségi vizsgától, kivéve az anglisztika, germanisztika, angol, s a német nyelv és kultúra osztatlan tanár szakokon – közölte. Hozzáfűzte: a szeptemberben induló alapképzésekre, osztatlan mesterképzésekre, mesterképzésekre február 15-ig lehet jelentkezni.

– Lényeges és kiemelendő, hogy mindezt már csak online lehet megtenni, a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül – hangsúlyozta az osztályvezető.

A köszöntők és a tájékoztatók után a nap során a diákok megismerkedhettek az intézmény szakjaival, illetve a képzési helyekkel. A nyílt napon körsétára is várták a megjelenteket, akik bejárhatták az egri campus épületeit. Az alapképzésekről, a felsőoktatási szakképzésekről, a duális képzésekről így első kézből értesülhettek a rendezvényen. Az eseményen az egri hallgatói élethez is közelebb kerülhettek, a kollégiumokról, támogatásokról is nyerhettek információkat.

Mindezek után kíváncsiak voltunk egy-két leendő eszterházys véleményére is. Kovács Noelhez a sport áll a legközelebb, edző, pontosabban labdarúgóedző szeretne lenni.

– Amatőr szinten fociztam, mostanra megmaradt hobbinak. Nem voltam különösebben ügyes, de szeretem a játékot. Ugyanakkor van bennem némi pedagógiai vonal az anyukám révén, ő ugyanis tanít, így összekötöm a kettőt – részletezte. Mint mondta, nem egri, de középiskolába is ide jár, nem akart eltávolodni a várostól, így számára egyértelmű volt, az EKKE lesz az első számú választása.

Magyari Zsófia a tanári pályát választja, s mint mondta, ennek nagy hagyományai vannak Egerben.

– Magyar-történelem szakot szeretném majd elvégezni, s tanítani. Ez a szakma az egyik legszebb mind közül, már egész kicsi korom óta azt tervezem, hogy tanár leszek – húzta alá a fiatal lány.