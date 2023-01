Magára talált a kultúra a koronavírus-járvány után



Bóta József Sándor lapunknak beszélt arról is, hogy a járvány után lassan visszatérhetett az élet a művelődési házba is, amely ebben az évben új névvel, Könyvtár és Információs Közösségi Tér, kezdte működését, ezzel is erősítve településükön a közösségi szerepvállalás és együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelését. A megyei Prima-díjjal is kitüntetett Szihalmi Fúvósok ebben az évben a 25. születésnapjukat ünnepelték, s hogy milyen szeretet övezi őket, azt mi sem bizonyítja jobban, mint azok a koncertek, amelyekkel több alkalommal is megtöltötték a házat és a tereket, sőt ez évben második alkalommal szervezett fúvóstalálkozón nyolc fúvószenekart és sok-sok látogatót láttak vendégül a Kemencés Rendezvényudvarban is, s örömmel fogadták őket a megye számos településén is.