Gál Győző körzeti megbízott elmondta, ő az otthonban tartott bűnmegelőzési előadásokat is. Régen kimenőkönyvet vezettek, a boltba is azzal járhattak ki a gyerekek, hozzászoktak ők is és a gyerekek is. Ez ma már nincs, hiába kérte az otthon előző vezetését. Antal József, a helyi polgárőrség vezetője félelemet tapasztal a településen, emiatt sem mertek beszélni a problémákról a közmeghallgatáson. Szerinte a nevelőotthonos gyerekeknek figyelemre van szükségük a nevelők részéről.

Országh-Matisz Lilla képviselő is megjegyezte, amikor ideköltöztek 2014-ben, a gyerekek együtt játszhattak, ez megszűnt. Ma rossz példát mutatnak a gyerekotthoniak és félelmet keltő találkozások fordulnak elő. Elmondta, egy kislányt körbeállt három fiú, elvették a sapkáját és a telefonját. Örülne, ha lenne előrelépés az együttműködésben, de a dolgozóknál is nagy a fluktuáció. Surányi Józsefné képviselő azt mesélte el, hogy a fogyatékosokkal befogadó volt a község. Ma viszont az idősek a temetőbe sem mernek elmenni egyedül, s ott is előfordult, hogy az oda kivitt anyák napi rózsacsokor délután már az otthonban volt. Hajnákné Koós Zsuzsanna szerint amíg kicsiként érkeztek ide a gyerekek és itt nőttek föl, jól működött az intézmény, a lakók fölnőve megállták a helyüket a világban. A maiaknak nincs szórakozási lehetőségük, csak a csatangolás a község három utcáján.

Sinka Zsolt szerint a helyi gyerekeknek ugyanúgy ingerszegény a környezet, mint a nevelőotthoniaknak. A félelem szerinte abból adódik, hogy a helyiek nem ismerik az intézetet. Ezért invitálja is a helyieket az intézménybe. A változáshoz együttműködés szükséges, az iskolát is be kell vonni, együttes erővel kell elsimítani némely gyerek vadságát. Úgy látja, nem egyedi a mónosbéli probléma, mindenhol előfordul, ahol van gyermekotthon. Az nem megoldás, hogy áttolják például Bélapátfalvára a problémát. Hangsúlyozta, a pandémiás helyzet sem segítette a nevelést és a település életébe való beilleszkedést. Fölelevenítette, régen azért könyörögtek környékbeli iskolák, vigyék hozzájuk a gyerekeket, hogy ne zárják be, ma alig van alsós, mert a helyiek nem íratják oda a mónosbéliek miatt. Szerinte nem tudnak múltbeli, nem igazolható esetekkel foglalkozni, ha történik valami, azonnal jelezni kell.

Nyesőné Maksa Erikával együtt úgy gondolják, minden negatívum mellett ugyanannyi pozitív dolgot is lehet mondani a nevelt gyerekekről, van, aki rendészeti szakközépiskolába jár, vannak, akik a Neumannba, nyáron grassroots bajnokságot nyertek a focistáik, többen nemzetközi teqball versenyen voltak, s Budapestre járnak színházba. Kiemelte, sok sérüléssel érkeznek a gyerekek az otthonba, nem szeretnék, ha ez menne a továbbiakban is, mindenkire szükség van a változáshoz.