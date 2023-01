Az Egri Dobó István Gimnázium osztotta meg a hírt közösségi oldalán, miszerint egyik diákjuk Kocsis Csillag Virág óriási sikert aratott Olaszországban.

Mint írják, január 8- án az olaszországi Trasimeno- tavon rendezték meg az Olasz SUP Szövetség (FISW) első versenyét. Az egy kilométeres, rendkívül technikás pályán 7 bóját kellett előírt nyomvonal szerint megkerülve, egymás után hat kört teljesíteni. Külön nehezítés volt, hogy minden kör végén a 4.3 méter hosszú sup versenydeszkával a kézben ki kellett futni a partra, megkerülni egy bóját, aztán vissza a vízbe, és újra evezni. Ez egy rangos verseny, ami az olasz bajnokságon túl a világbajnokságon való indulás kivívásába is beleszámít, így a teljes olasz élmezőny rajthoz állt. Rajtuk kívül több ország sportolói is elindultak, köztük az egri Dobó István Gimnázium 10-es diákja, Kocsis Csillag Virág. Csillag a 16 év alatti leány kategóriában indult, ahol nagyon komoly mezőny jött össze. Olaszország jelenleg a legerősebb országok között van ebben a sportágban, lévén tengerek veszik körül, ahol egész évben evezhetnek. Csillag okos versenyzéssel nagy fölénnyel nyerte a saját kategóriáját, sőt egy helyi és egy ukrán versenyző előtt a felnőtt női mezőnyben is első lett.

Kocsis Csillag a dobogó legfelső fokára állhatott fel Olaszországban

Forrás: Egri Dobó István Gimnázium - hivatalos oldal/Facebook

-" A verseny előtt 3 hétig edzőtáboroztam az olasz edzőm, Paolo Marcheselli irányításával. Ennek a munkának a megkoronázása volt a verseny, amelyre külön készültünk az utolsó napokban.. Az edzőm világos utasításokat adott: mivel a férfi mezőnnyel együtt rajtoltak a nők, próbáljak eljönni az elején, hogy kimaradjak az első bójánál törvényszerű kavarodásból, lökdösődésből. Másik fontos dolog, hogy menjek valamelyik világszinten az első 50-ben jegyzett felnőtt férfi versenyzővel (ilyen volt az első 5 helyezett, az arany- és ezüstérmes ráadásul Top 20-as). Az ő tempóját tartsam, amíg bírom, aztán menjek a saját utazósebességemmel. Így a vetélytársaimnak nagyon kapaszkodni kellett utánam, ami elég fárasztó fizikailag és mentálisan is. Nagyon élveztem a versenyt, noha az éves felkészülésnek még eléggé az elején vagyok."

-" Az idei tervek? Annyit edzeni és versenyezni, amennyit csak lehet. Február 11- én és 25- én lesz az olasz bajnokság újabb két fordulója, ezúttal tengeren. Nagyon szeretnék a lehető legjobban szerepelni ezeken is, miután jelenleg én vezetem a leány és a női kategóriát is Olaszországban."- zárja a beszélgetést Csillag.