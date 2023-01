– Mi már akkor sem értettük ennek okát és miértjét, és joggal tettük fel azokat a kérdéseket, hogy vajon melyik közművelődési szakember fogja karbantartani, lefesteni, szállítani a faházakat, vagy éppen a szükséges javítási munkálatokat azokon elvégezni. Nem is beszélve arról, hogy a kulturális központunknak, olyan telephelye sincs, ahol ezeket tárolni tudja. Sajnos félelmeink beigazolódtak, hiszen az EKMK új igazgatója, Pataki Zsuzsanna nem feltétlenül volt jó gazdája a városi vagyonnak. A rendezvények során használt faházak igencsak problémás állapotban kerültek kihelyezésre az Eger Adventkor a Dobó-térre – írta. Azt is hozzátette, szerinte az elmaradt karbantartási feladatok miatt az adventi árusok a következő problémákkal szembesültek, volt akinek kára is keletkezett.

– A faházakban a vizesblokkok nem megfelelő állapotban voltak, hiányoztak szifonok, vagy éppen a csaptelepek. A gázrugók vagy hiányoztak vagy nem működtek. Volt ahol kilincs nem volt, vagy éppen az ajtóhoz a kulcsok hiányoztak, egyes pultok nem voltak a helyükre behelyezve. Az Advent során több faház beázott. Sajnálatos módon az egyik árus pultja leszakadt, az azon tárolt minőségi termékek leestek és összetörtek. A helyzet számunkra világos. Az EKMK szedi a faházak bérleti díjából a hasznot, míg a karbantartás szükségessége fel sem merült. Egyébként az Advent kezdetéig bőven lett volna lehetőségük a hiányosságokat és problémákat orvosolni, azonban ez nem megfelelően vagy egyáltalán nem történt meg. Oroján Sándor (Fidesz-KDNP frakcióvezető) és Mirkóczki Zita logikája addig jut el, hogy a hasznot be kell szedni, de, hogy utána mi történik az már senkit nem érdekel – vélekedett.

Írásban megkerestük a kulturális és művészeti központ vezetését is.

– Az említett témával kapcsolatban semmilyen hivatalos megkeresés nem érkezett hozzám az önkormányzattól, így érdemben nincs mire reagálnom – írta Pataki Zsuzsanna igazgató.