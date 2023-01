Hétfőn tárgyalta a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság egy nagyjából 80-85 éves fa védelembe vételét, s az ügy feladta a leckét a bizottság tagjainak. A kérelmet egy az utcában élő nő nyújtotta be a Bartakovics Béla utca 27-29. sz. ingatlanok előtt álló, több mint húsz méter magas hárs védelem alá helyezésére.

Dr. Daragó Eszter megkeresésében az alábbi indokkal támasztotta alá a védetté nyilvánítási igényét: „a szűk utcának ezen szakaszán ez az egyetlen fa, a környéken és a városban hasonló korú és termetű hársfák alig találhatóak. A fa segít biztosítani az egészséges környezethez való jogot, mely minden embert megillető alapvető jog, és amelyet mind nemzetközi egyezmények, mind Magyarország Alaptörvénye biztosítanak. Az itt élő kisgyermekes családok, időskorú lakosok számára kiemelten fontos a fa által nyújtott számtalan előny: tisztítja a levegőt, óv a zajoktól, számos madár, mókus és egyéb rovar számára biztosít életteret, felbecsülhetetlen eszmei értékkel rendelkezik. Ezen felül az egyre melegedő nyarakon nagy segítséget jelent a gyalogosok, valamint az utcán parkolók számára a fa árnyéka. A környéken megnövekedett az eladó ingatlanok száma, az átalakítások, új építések esetében félő, hogy felmerül a fa kivágásának lehetősége, mely helyreállíthatatlan károkat okozna Károlyváros és Eger környezetében.”

Ugyanakkor a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájához kérelem érkezett a közterületen lévő hársfa kivágása miatt. Paál Alíz azt szeretné, hogy az önkormányzat vágja ki a fát, mivel mint fogalmaz a hársfa növekedési jellemzőit ültetéskor nem vették kellően figyelembe, mára már a 20 méter magasra növő és kiterjedt gyökérzettel rendelkező hársfa a biztonságos közlekedést akadályozza, a közelében lévő építési vonalon épült és tervezetten épülő lakóházakat veszélyezteti. Ezt statikai szakvéleménnyel is alátámasztja. A kérelmező kiemelte, hogy védőtávolságon jócskán belül van a fa. Tervei szerint hamarosan családi ház építésébe kezd, melyre már engedélye is van. A telektulajdonossal jelen volt Kormos Gyula építész is, aki elmondta, a telek nagysága és a kötelező, zárt sorú beépítés nem teszi lehetővé, hogy a ház beljebb épüljön. A leromlott lakóingatlan bontása után, az alapozás a fa gyökereit nagy valószínűséggel sérteni fogja, s az új ingatlan miatt a lombkoronát is olyan mértékben meg kell kurtítani, hogy gyakorlatilag egyébként sem sok maradna a fából, hiszen a beavatkozást szimmetrikusan kell elvégezni. Egyébként 4,5 méteres gyökérzárra lenne szükség, de az építési határ 2,5 méterre van tőle. Összefoglalva tehát a telektulajdonos attól fél, hogy a gyökerek sérülése esetén, vagy egyébként is az idős fa balesetet okoz majd. Így nem lehet csupán önmagában, a környezete vizsgálata nélkül védelembe venni egy előkertben álló fát, s mint mondta, erre nem is nagyon volt példa a múltban.

A tulajdonos portálunknak elmondta, az egész ügy azért is kellemetlen, mert már tavaly szeptemberben beadta a kérelmet, hogy az önkormányzat vágja ki a fát a fentiek miatt, de az egyik irodáról a másikra tolták az ügyet, s immár érvényes engedélye van az építkezésre. Hozzátette, nem a fával van baja, örülne neki, ha az építésügyi szabályok lehetővé tennék, hogy megmaradjon úgy, hogy senkit és senki tulajdonát nem veszélyezteti. A szomszéd ingatlanok tulajdonosai pedig szintén aláírták a kérelmet.

Punyi Imre építész, a bizottság külsős szakértője elmondta, a helyzet valóban nem egyszerű, hiszen egyrészt a fa védelme tényleg fontos ügy, nagy kincs az a kertvárosban.

– Másrészt a meglévő építési engedély és a körülmények valóban feketén fehéren leírják, hogy pontosan hova kell építeni az új házat, az egyébként kicsi telken – magyarázta. Komlósi Csaba képviselő, a bizottság elnöke végül azt javasolta, a következő ülésen tárgyalják a fa védelmét, s addigra elkészül egy állapotfelmérés is a fásszárúról.