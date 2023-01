Ljasuk Dimitry nagyon hősiesen állta a hideget, minden csoporthoz csatlakozott, és mindannyiszor nyakig merült a három fokos Tisza-tóban.

Az ország különböző pontjairól érkeztek családok, hogy csatlakozzanak az eseményhez, s volt, aki már nem először vett részt az újévi csobbanáson.

– Hatvanból utaztunk el Tiszafüredre azért, hogy megmártózzunk a tóban. Tavaly is itt voltunk, már akkor is nagyon jó hangulat volt, ezért döntöttünk úgy, hogy most is eljövünk, s nem bántuk meg. Így, hogy ilyen sokan voltunk, még jobb volt az egész, biztosak vagyunk benne, hogy jövőre is eljövünk, ha újra megrendezik – mondta el portálunknak a Németh család, akiknek két gyermeke is vette a bátorságot, és nyakig merültek a vízben.

Bemelegítés után, sokan a zenére táncolva, turnusokban mentek be a tóba. Egyszerre negyven embernek volt javasolt a csobbanás, ugyanis ennyien fértek be a szaunákba.

Melegedő hőgombák, forró tea és babgulyás is gondoskodott arról, hogy az átfázottak mielőbb felmelegedhessenek. Ezen kívül zsíros kenyeret, pogácsát is díjmentesen fogyaszthattak a résztvevők, egy becsületkassza volt az asztalon, hogy aki szeretne, hozzájárulhasson az ingyenes program költségeihez.